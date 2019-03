Immobilisation des Boeing 737 MAX 8: Air Canada suspend ses prévisions financières

MONTRÉAL | Air Canada a annoncé, vendredi, qu’en raison de l’immobilisation au sol de ses 737 MAX de Boeing, la compagnie suspend toutes les prévisions financières qu'elle a fournies eu égard au premier trimestre et à l'exercice complet 2019.

Dans un communiqué, Air Canada a indiqué que «compte tenu de l’incertitude actuelle», les prévisions financières fournies le 15 février 2019 et le 28 février 2019 sont suspendues.

«Les prévisions financières fournies pour les années 2020 et 2021 en ce qui concerne la marge BAIIA annuelle (bénéfice avant intérêts, impôts, dotation aux amortissements et aux pertes de valeur, en pourcentage des produits d'exploitation) et le RCI (rendement du capital investi) annuel, ainsi que le flux de trésorerie disponible cumulé sur la période 2019-2021, restent en vigueur», précise le communiqué.

Air Canada a également souligné qu’elle continue d’«adapter son plan de contingence en cours pour faire face à l'évolution de la situation».

Air Canada possède 24 Boeing 737 MAX 8, qui transportaient de 9000 à 12 000 passagers par jour avant d’être cloués au sol.