James Gunn réembauché pour réaliser «Guardians of the Galaxy 3»

D’abord renvoyé en juillet 2018 pour des tweets jugés outranciers, James Gunn a été réembauché pour réaliser le troisième volet de la série de films à succès «Guardians of the Galaxy».

Dans ces tweets, écrits entre 2008 et 2011, le scénariste et réalisateur se moquait de sujets comme le viol et la pédophilie.

«Les propos tenus sur le compte Twitter de James et son comportement sont indéfendables et incompatibles avec les valeurs de notre studio», avait expliqué Alan Horn, patron de Walt Disney Studios, maison mère de Marvel, dans un communiqué.

Les dirigeants de Disney auraient pris en considération les excuses livrées par le réalisateur.

L'été dernier, il avait plaidé notamment que lorsqu'il avait écrit ces tweets, il était une personne «totalement différente».

«Ma période où je disais des choses juste pour choquer et faire réagir est finie», avait-il ajouté.

Quelques jours seulement après son congédiement, une pétition avait rassemblé plus de 225 000 signatures pour annuler la décision.

«Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui m’ont supporté durant les derniers mois. J’apprends tous les jours et je continuerai d’être la meilleure personne possible», a écrit James Gunn vendredi sur Twitter.

James Gunn avait réalisé les deux premiers films de la série, accueillis favorablement à la fois par la critique et le public. La sortie du troisième est prévue en 2020.