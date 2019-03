Jason Day solide dans la controverse sociale

PONTE VEDRA BEACH | Comme plusieurs athlètes, Jason Day a goûté à la médecine toxique des réseaux sociaux depuis une semaine. La cause ? Il a rendu visite à Mickey Mouse !

L’histoire... Au lendemain d’avoir déclaré forfait en première ronde de l’Invitation Arnold Palmer la semaine dernière en raison de vives douleurs au dos, l’Australien de 31 ans et père de trois enfants a rejoint sa famille au parc d’attractions Disney World à Orlando.

Un « paparazzi social » l’a photographié et il a aussitôt publié son cliché sur les réseaux sociaux. Cette sortie a soulevé un tollé parmi les amateurs de golf. Attaques et critiques fusaient de toutes parts.

Ceux qui avaient misé de gros billets verts sur une éventuelle victoire à Bay Hill n’ont pas manqué de l’écorcher, l’accusant à tort d’être fragile et constamment blessé. Une affirmation totalement fausse puisqu’en 237 départs depuis 2006 sur le circuit de la PGA, Day a déclaré forfait huit fois.

Sur les recommandations de son équipe médicale, Day a expliqué qu’il devait rester debout et marcher après avoir reçu quatre injections de cortisone au dos le jour de son abandon au sixième trou. Il ne pensait jamais qu’une demi-journée à passer du temps en famille entre deux traitements de physiothérapie puisse lui valoir de pareilles attaques.

En véritable professionnel, il a encaissé les coups, mains liées. « C’est comme lorsqu’un spectateur crie sur le parcours, tu voudrais aller le voir et régler ça, mais tu ne peux pas. Sinon, tu as l’air fou. C’est la même chose sur les réseaux sociaux. J’adore l’image de cette personne qui a pris la photo de ma famille et moi. Elle est très bonne. Mais il faut avouer que c’est un peu terrifiant, a relaté Day, vainqueur de 12 tournois de la PGA.