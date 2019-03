Jean Airoldi pourrait réaliser son rêve d'enfance... et devenir humoriste

L’animateur et chroniqueur Jean Airoldi rêve de faire de l’humour, lui qui travaille sur son premier spectacle. C’est ce qu’il a révélé dans le plus récent épisode du balado de QUB radio Devine qui vient souper?.

«Moi, qui est un designer, mon rêve c’est de faire un show d’humour, a-t-il lancé à la table de Sophie Durocher et de Richard Martineau, chez qui il était invité aux côtés de l’animatrice Geneviève Borne. Pas d’être humoriste, c’est de faire du stage pour faire rire les gens. Je travaille là-dessus», a-t-il poursuivi.

Vous serez d’ailleurs surpris d’apprendre que durant son enfance, ce n’est pas le milieu de la mode qui l’intéressait, mais bien l’humour. «Quand j’étais jeune, je ne voulais pas être designer. Je voulais être humoriste. Mais j’étais tellement gêné que c’est le chemin [de la mode] qui m’a permis d’arriver où je voulais aller, c’est-à-dire à la télé et à la radio.»

Jean Airoldi n’a d’ailleurs aucun doute sur ses capacités à faire rire le public.

«Je sais très bien que, sur un stage, pour avoir fait de multiples conférences, je sais très bien que je suis drôle, a-t-il ajouté. À la fin de chaque conférence, il y a toujours trois ou quatre madames qui viennent me dire: "tu devrais faire un show d’humour, on a tellement ri ce soir".»

Le chroniqueur mode du Journal a toutefois raconté avoir refusé de participer au festival d’humour montréalais ZooFest il y a trois ans. Mais ce n’est pas parce qu’il a eu peur. «C’est parce qu’on me l’avait demandé au mois d’avril et le spectacle était en juillet, a-t-il expliqué. Je ne voulais pas me faire assassiner sur la place publique.»

Ce n’est toutefois que partie remise pour Jean Airoldi, qui souhaite s'associer à un auteur pour écrire un premier 15 minutes de spectacle qu’il souhaiterait ensuite tester sur la route.