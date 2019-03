Justin Boudreault: toujours des frissons six ans plus tard

Parce qu’il a encore la chair de poule quand il regarde le vidéo de leur victoire de 2013, Justin Boudreault n’aurait manqué pour rien au monde le premier match du Rouge et Or de l’Université Laval au championnat canadien.

« Nous sommes six ou sept joueurs de l’édition de 2013 assis ensemble dans la même section, et ça va être un beau trip, a raconté l’ancien passeur étoile du Rouge et Or. Je voulais être le plus près possible du terrain pour vivre l’ambiance. J’ai hâte de voir comment je vais me sentir comme spectateur. »

« C’était tellement tripant, en 2013, quand nous avons gagné l’or contre McMaster devant nos partisans, de poursuivre l’entraîneur-chef par intérim de l’équipe féminine du Rouge et Or. Ça n’a pas de prix, de gagner à la maison. C’était fou, notre progression entre notre premier match contre l’Alberta et la finale. J’ai encore des frissons quand je regarde les vidéos de nos parties et je garde de très, très beaux souvenirs. Je tente de transmettre ça à mon petit gars. »

Jouer à la maison comporte des avantages, mais aussi des inconvénients. « C’est un couteau à doubles tranchants, illustre Boudreault. Tu es dans ton environnement et tu as l’appui de la foule qui te permet de sauter un pouce et demi plus haut qu’à l’habitude, mais c’est stressant et tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas devoir expliquer à tes proches pourquoi tu as perdu. Le premier demi-set est stressant pour les joueurs et les entraîneurs. C’est gros et l’adrénaline coule à flots, mais tu dois la contrôler. »

C’est la première fois que le championnat masculin est présenté dans le nouvel amphithéâtre. Les nationaux avaient lieu auparavant dans le stade couvert. « Si j’avais le choix, je jouerais dans le stade couvert, a mentionné Boudreault. La proximité et le son sourd étaient quelque chose. Le son arrivait sur nous et montait. Je n’ai jamais sauté aussi haut. »

Défaite des Carabins

Les Carabins de l’Université de Montréal se sont inclinés en des manches de 25-17, 25-20 et 25-23 devant les Bobcats de Brandon. « Nous avons eu besoin d’un set, un set et demi pour prendre notre rythme, a raconté l’entraîneur-chef Ghazi Guidara. Brandon a une équipe très physique. On a vu la jeunesse de notre groupe. Sauf un joueur, tous nos partants étaient des gars de 1re, 2e et 3e année. Au deuxième set, nous avons apporté des changements. Blessé lors du deuxième match de la finale provinciale, le vétéran Philippe Carrier est embarqué dans le jeu. »

Malgré la défaite, Guidara a salué l’effort de ses protégés. « Je suis fier de l’attitude des gars. Ils se sont battus jusqu’à la fin. Ce fut une bonne expérience pour nos jeunes. On n’a pas le temps d’être déçus. Il faut se préparer pour aller chercher notre 5e place. »

Dans la ronde consolation, les Carabins affronteront les Cougars de Mount Royal, qui ont perdu en trois manches devant les Golden Bears de l’Alberta.