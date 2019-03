La méditation serait-elle suffisante pour calmer mes angoisses?

Je suis une femme stressée pour ne pas dire hyper angoissée. Un rien me perturbe et je pense tout le temps que le pire va arriver. J’étais déjà comme ça enfant, avec un père qui appréhendait le pire et une mère qui croyait ses lubies.

Fille unique, coincée avec des parents peureux, ce ne fut pas facile de rencontrer un compagnon de vie. J’ai fini par faire la connaissance du fils d’un ami d’enfance de mon père. Un garçon de milieu rural branché sur la terre qui, en dehors de sa profession de comptable, me ramène à l’essentiel, ce qui a quand même un effet calmant sur moi.

Mais j’aimerais parvenir à m’apaiser, car mon travail d’infirmière me stresse. Chaque jour, je le commence avec la crainte de poser le mauvais geste, de mal administrer une injection, de me tromper entre mes patients. Mes journées me fatiguent à un point tel que je n’ai pas assez de mes fins de semaine pour me reposer.

J’ai 35 ans, j’ai tout pour être heureuse et je ne le suis pas. Mon mari étant contre les pilules, je n’ose pas demander une médication à mon médecin de famille. Cherchant quelque chose pour compenser, je suis tombée sur un article prônant la « méditation pleine conscience ». Une collègue de travail la pratique déjà et m’en dit beaucoup de bien. Pensez-vous que je serais une bonne candidate pour ça ? J’ai tellement peur de me tromper. Une de vos lectrices qui la pratique pourrait-elle en témoigner ?

Anonyme

Je n’ai pas d’opinion personnelle sur le sujet, car je ne pratique pas cette méthode. Par contre, ce qu’on m’en a dit et que j’en lis me semble positif. Pour résumer certains praticiens : « Vivre en pleine conscience consiste à porter intentionnellement son attention sur le moment présent, à profiter de tout ce qui nous arrive dans l’ici et le maintenant. On met l’emphase sur les expériences présentes, plutôt que sur les souvenirs du passé ou les anticipations de l’avenir ». À première vue, je ne vois que du bon à cette méthode.

Est-ce que ce sera suffisant pour vous guérir d’autant d’années vécues dans l’angoisse ? Je ne saurais vous le dire. Mais comme il n’existe pas de contre-indication à la méthode, que les scientifiques s’entendent pour affirmer « ... qu’il existe de plus en plus de preuves que la méditation a un impact sur le cerveau et la santé », vous auriez intérêt à vous inscrire à un programme de formation. C’est à l’exercice que vous saurez si cela est suffisant ou pas pour réduire votre stress.