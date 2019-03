Le week-end culturel de Rose-Anne Déry

Quelle est votre récente découverte littéraire ?

Le livre Dévotion, de la chanteuse, musicienne et auteure Patti Smith. Il s’agit d’un récit sur son obsession qui la pousse à écrire. Je ne l’ai pas encore terminé, mais j’aime beaucoup l’auteure, c’est une de mes idoles. J’avais lu son précédent livre, Just Kids, qui se veut un portrait biographique, un ouvrage que j’avais adoré. Elle raconte son arrivée à New York dans les années 1970 et sa liaison avec le photographe américain Robert Mapplethorpe. On y découvre toute la culture bouillonnante new-yorkaise. L’auteure a une très belle écriture et ses réflexions sur l’art sont toujours très inspirantes.

Quel est votre coup de cœur cinématographique ?

Le film Leave No Trace (Sans laisser de trace), de la réalisatrice Debra Granik, qui est vraiment un beau coup de cœur. C’est l’histoire d’un père et de sa fille, des marginaux, qui habitent en marge de la société dans une forêt en Oregon sur un camp de fortune, et qui vont se faire arrêter par les services sociaux. Ils se feront imposer un mode de vie plus près de la société. Pour le père, l’adaptation sera difficile, mais pour sa fille, une adolescente, c’est une nouvelle vie sociale qui s’ouvre à elle. Le film est très bien écrit et les images sont magnifiques. La confrontation entre les personnages est surtout très intéressante.

Quel est le prochain spectacle que vous irez voir ?

La pièce Lignes de fuite de Catherine Chabot, une artiste avec qui j’ai déjà travaillé dans le spectacle Table rase. Elle est une amie aussi. Je l’admire énormément, son écriture est tellement pertinente, elle est à mes yeux essen­tielle dans notre paysage culturel. Cette pièce dresse un portrait incisif du Québec d’aujourd’hui, lors d’un 5 à 7 entre amis. En plus, la distribution, qui compte notamment Benoît Drouin-Germain et Léane Labrèche-Dor, me semble très prometteuse. Elle est à l’affiche au Théâtre d’Aujourd’hui jusqu’au 6 avril.

Quelle est l’exposition qui vous interpelle ?

L’exposition États d’âmes, esprit des lieux, présentée au Musée des beaux-arts de Montréal. Elle réunit une collection de plus de 100 photographies de quelques dizaines de grands photographes d’ici et d’ailleurs, tirées de la collection personnelle du Montréalais Jack Lazare, un passionné de photographie qui a collectionné des photos durant toute sa vie. On y compte une impressionnante quantité de portraits, croqués sur le vif, mais aussi des paysages urbains. J’ai toujours été interpellée par la photographie, c’est une exposition que je ne veux pas manquer. On a jusqu’au 28 avril pour s’y rendre.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

J’ai récemment découvert le groupe Le Vaisseau d’Or. J’ai téléchargé tout l’album Hustler. C’est un genre de rock alternatif avec un mélange de chansons, où l’on chante en français et en anglais. Ma préférée sur l’album est certainement Love 1.

