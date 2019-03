L’érable différemment

COUREUR DES BOIS

Photo courtoisie

Bon ! Il faut se le dire : il m’est franchement impossible de ne pas compléter une chronique sur l’érable sans parler de l’excellente boisson Coureur des Bois. Ce précieux liquide, fait à partir de crème d’érable, se marie merveilleusement bien autant aux cafés qu’à la crème glacée grâce à ses arômes de cacao, d’amaretto, d’érable (bien sûr !) ainsi qu’à l’intensité étonnante du whisky. Mon classique fort populaire : un chocolat chaud avec du Coureur des Bois et beaucoup de crème fouettée. Et pour les plus aventureux, vous pouvez faire une petite incision dans une guimauve, en verser quelques gouttes, griller votre guimauve sur un feu de camp (il va sans dire l’incision vers le haut)... et savourez.