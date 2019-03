C’est sous le thème « Les popotes roulantes : un service alimentaire de qualité » que se tiendra, du 18 au 22 mars, la Semaine québécoise des popotes roulantes. Cette semaine permettra à chaque popote roulante de promouvoir ses services alimentaires bénévoles, de démontrer encore une fois sa pertinence ainsi que de favoriser le recrutement de ressources bénévoles dans leurs localités. Service d’Entraide Basse Ville livre à domicile plus de 14 000 repas par année, et ce, depuis 47 ans. En plus d’assurer une alimentation saine à coût modique, les popotes roulantes assurent une vigie auprès des clients, lesquels vivent souvent seuls ou sont en situation de vulnérabilité.

Grand rassemblement

Les Aînés regroupés de Charlesbourg (ARC) seront de retour avec leur Grand Rassemblement le vendredi 31 mai, dès 14 h, au Complexe Sportif Saint-Jean-Eudes avec en vedette la chanteuse Édith Butler. L’activité très attendue et très courue (800 personnes en 2018) sera sous la présidence d’honneur de François Bergeron, directeur général, Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg. Les billets (qui s’envolent rapidement) sont en vente auprès des différents organismes d’aînés de Charlesbourg. Sur la photo, Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles ; Vincent Dufresne, conseiller municipal, Ville de Québec, et président de l’arrondissement de Charlesbourg ; Lise Boulanger, présidente des ARC ; et Patrick Leclerc, directeur principal de la Caisse Desjardins de Charlesbourg.

Les 20 ans de la Maison Charlotte

Fondée en 1998, la Maison Charlotte de l’Armée du Salut, située en face de l’Hôtel-Dieu de Québec (rue Macmahon), a souligné le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes, son 20e anniversaire. La Maison Charlotte peut accueillir jusqu’à 18 femmes en difficulté, de 18 à 65 ans, pour des séjours à court, moyen et long terme, évitant ainsi à plusieurs d’entre elles de se retrouver à la rue. Sur la photo principale, de gauche à droite : Capitaine Andy Albert, directeur général de la Maison Charlotte ; Capitaine Sonia Gutiérrez Albert, aumônière ; Major Grant Effer, commandant divisionnaire du Québec ; et Nancy Ratté, coordonnatrice qui compte 20 ans de service à la Maison Charlotte. Deux autres intervenantes, Nathalie Desalliers, 5 ans de service (photo en bas à gauche), et Nancy Beaudoin, 17 ans de service, ont aussi reçu des certificats de reconnaissance de la Maison Charlotte.

Festival des vins californiens

La Fondation Élan, en collaboration avec l’Institut des vins de Californie, présentera le 13e Festival des vins de Californie le mercredi 24 avril, dès 19 h, au Terminal de croisières Ross Gaudreault du Port de Québec. Marie-Josée Guérette, v.-p. exécutive à La Capitale Assurance et services financiers ; Lynda Dallaire, du Groupe Dallaire ; et Mario Girard, PDG de l’Administration portuaire de Québec, agiront à titre de partenaires principaux. Les profits de la soirée (135 000 $ en 2018) permettront d’offrir une aide concrète à près de 11 000 personnes qui reçoivent annuellement les services du CIUSSS de la Capitale-Nationale-IRDPQ. Info : www.fondationelan.com.

