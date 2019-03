Michel Barette est grand-père

« Je capote ! Je capote ! Je capote », s’exclame l’humoriste Michel Barette, qui est devenu grand-père, pour la première fois, d’une petite fille.

« C’est arrivé juste là, cette semaine. Elle s’appelle Julia. C’est mon fils Martin, qui a 28 ans, et sa blonde, Anne-Marie­­­, qui ont fait de moi un grand-père. J’y mangerais le nez et les oreilles », révèle-t-il avec un sourire, rencontré sur le tapis rouge de la première du spectacle Seul Ensemble, mardi dernier.

À l’âge de 62 ans, même grand-père, l’animateur de Viens faire un tour se dit loin de la retraite.

« En plus, cette année, c’est l’année où je termine mon onzième show en carrière et où je vais roder à l’automne mon douzième et dernier show, L’humour de ma vie, qui m’amènera à 67 ans. C’est le summum de tout ce que j’ai fait en humour en 36 ans de carrière », explique-t-il.