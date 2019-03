Paris-Nice : Hugo Houle résiste aux chutes et se classe 13e

(Sportcom) – Le cycliste québécois Hugo Houle a obtenu le meilleur résultat de son équipe de la journée en se classant au 13e rang de la sixième étape du Paris-Nice, vendredi.

La victoire est allée à Sam Bennett (BORA - hansgrohe). L’Irlandais s’est imposé dans les derniers mètres de la course de 176,5 kilomètres, devançant au sprint final le Français Arnaud Demare (Groupama - FDJ).

Les 41 premiers cyclistes à avoir franchi la ligne d’arrivée ont obtenu le même chrono que Bennett, dont Houle et son coéquipier espagnol Luis Leon Sanchez qui a terminé 23e.

«C’est une bonne journée pour l’équipe Astana, a indiqué le cycliste de Sainte-Perpétue. Je suis surtout content que mes coéquipiers et moi ayons réussi à éviter les nombreuses chutes et à ne pas nous blesser.»

Selon Houle, les routes sinueuses et le vent sont à l’origine de ces accidents, qui ont surtout eu lieu dans les 40 derniers kilomètres du parcours. Les vents qui frappent les cyclistes de côté étirent le peloton et font en sorte que les cyclistes doivent batailler durement pour défendre leur position.

«Ça peut arriver à tout moment et on ne peut pas vraiment prendre le temps de relaxer. Ça gruge beaucoup d’énergie et c’est une des raisons qui expliquent pourquoi le Paris-Nice est si demandant jusqu’à maintenant», a-t-il constaté.

Troisième au général, Luis Leon Sanchez a réduit l’écart entre le meneur Michal Kwiatkowski (Sky) et lui, accusant maintenant un retard de 22 secondes. Le Colombien Egan Bernal (Sky) pointe toujours au deuxième rang à 18 secondes.

De son côté, Hugo Houle conserve le 11e rang du classement général, avec 1 minute 38 secondes de retard sur Kwiatkowski.