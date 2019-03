Patrick Roy fulmine contre le calendrier

Les Remparts n’ont encore une fois pas à rougir de leur performance contre un club de tête de la LHJMQ, mais à force de rater trop de chances de marquer, ils ont fini par se battre eux-mêmes. Menés par Maxime Comtois, les Voltigeurs de Drummondville se sont sauvés avec un gain de 4-1, vendredi soir, au Centre Vidéotron.

Comtois, l’un des meilleurs joueurs d’âge junior au pays, a pris les choses en main en milieu de troisième période en l’espace de 23 secondes, d’abord enfilant son deuxième succès de la soirée puis en remettant habilement à son capitaine Nicolas Guay. Le pointage venait de basculer. L’espoir des Ducks d’Anaheim a complété son tour du chapeau dans une cage abandonnée.

«Ça fait partie de mon travail d’apporter de l’offensive, a lancé humblement celui qui revendique désormais 29 buts en 24 rencontres. On a un apport offensif de plusieurs joueurs et en tant qu’équipe, on compte plusieurs buts. On a eu plusieurs chances. Si ça n’avait pas été de leur gardien, ça aurait été plus élevé.»

Carmine-Anthony Pagliarulo s’est en effet illustré à quelques reprises devant la cage des Diables rouges, particulièrement durant la période médiane où il a stoppé 16 tirs. Par moments, c’était à se demander comment il faisait! La victoire a permis aux Voltigeurs de s’assurer du deuxième rang au classement général.

«Calendrier de marde»

Les Remparts ont sonné les cloches de leur ancien coéquipier Anthony Morrone à deux reprises en troisième. Après le match, Patrick Roy a profité de sa tribune pour y aller d’une virulente sortie à l’endroit du calendrier de sa troupe, qui terminera la campagne après avoir disputé trois matchs en quatre jours.

«Je suis vraiment content de la performance de notre équipe parce qu’on a un calendrier de marde. Jouer à Baie-Comeau un mercredi soir, rentrer à 4 h du matin, pis on joue vendredi et samedi, c’est un calendrier de marde, a pesté le grand patron des opérations hockey.

«Nos joueurs ont été capables de faire une bonne job tout en étant capables de rester dans ce match. Je ne peux pas leur en demander plus. Ils se sont donnés corps et âme pour nos partisans, mais c’est un calendrier de marde!»

Relancé à ce sujet, Roy a poursuivi son laïus. «C’est un calendrier de marde, a-t-il répété. J’essaie de me contenir, mais un moment donné [...] La ligue est faite pour protéger les équipes dans le Centre-du-Québec, mais en même temps, que veux-tu que je leur demande à mes joueurs ?»

En vitesse

Édouard St-Laurent a réussi l'unique but des Remparts en fin de première... Remis de sa blessure à l’épaule, l’Ontarien Luke Kutkevicius effectuait un retour au jeu pour les Remparts, lui qui était absent depuis le 25 janvier dernier... Les Voltigeurs devraient pouvoir compter sur les services de leur titulaire masqué Olivier Rodrigue pour le début des séries alors qu’il reprendra l’entraînement en début de semaine prochaine. Rodrigue est actuellement incommodé par une blessure à l’aine... Les Remparts enverront Kyle Jessiman entre les poteaux pour leur dernier match de la campagne contre les Saguenéens, samedi après-midi, devant leurs partisans...