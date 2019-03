Philippe Marquis : une retraite bien méritée après 22 ans de carrière

Le 10 mars, en compagnie de sa famille, de ses amis et de ses partenaires et devant les médias, l’olympien Philippe Marquis a réalisé une dernière descente symbolique avant de prendre définitivement sa retraite. Pour mettre le point final à ses 22 ans de carrière, l’athlète a choisi la station touristique Stoneham, où il a fait ses débuts. Avec deux participations aux Jeux olympiques et plusieurs médailles en coupe du monde, Philippe Marquis a connu un parcours admirable. En entrevue avec Stéphan Turcot, il est revenu sur les grands moments qui ont ponctué sa carrière, dont son impressionnant retour à la compétition après une mauvaise blessure au genou. Voyez le reportage samedi. Cette dernière descente a été pour lui un moment privilégié pour remercier les gens qui ont eu une influence sur son cheminement. Nous lui souhaitons de beaux projets!