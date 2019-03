Pour La Voix, elle a «fait du Cynthia»

Or, à sa grande surprise, ses spectaculaires et colorées représentations de Lara Fabian, Marc Dupré, Alex Nevsky et Éric Lapointe font l’unanimité.

« Je voulais donner de la chaleur aux décors, en faire un lieu plus vivant et y intégrer de l’art visuel, je trouvais ça important », confie M. Blais.

« J’étais supposée faire quatre tableaux de 48 pouces par 48 pouces et les réimprimer en très grands formats. Mais il y avait des problèmes de temps et techniques. J’ai donc décidé de faire les 8 pieds par 8 pieds originaux. Je n’avais jamais fait ça. J’avais peur. Je me demandais si j’allais trouver les toiles pour y arriver, d’autant plus que des 8 x 8, ça ne sort pas d’une maison. Ça ne passe pas dans une porte. Finalement, je les ai faites en trois parties démontables », relate celle qui a écumé toutes les boutiques de Québec pour trouver le matériel nécessaire.