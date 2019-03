Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping de Québec

Jusqu’à dimanche, les amants de la nature pourront célébrer le retour du printemps en se rendant au Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping ainsi qu’au Salon du bateau de Québec, conjointement présentés au Centre de foires de Québec. Quelque 80 destinations nature, des véhicules et embarcations nautiques, des nouveautés et les dernières tendances, l’événement est l’endroit idéal pour planifier la prochaine saison. En plus des kiosques et des exposants prêts à répondre aux questions des visiteurs, des conférences seront présentées tout au long du Salon. De la pêche au doré à la survie en forêt au tir au pigeon d’argile, c’est le moment d’en apprendre plus! Les enfants ne sont pas en reste puisqu’ils pourront pêcher dans le bassin de pêche aménagé pour eux ou tirer des flèches avec un arc. Billets et information : salonpleinairquebec.ca.

Photo courtoisie