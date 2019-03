Snow Jamboree : des athlètes de calibre international à Québec

Amateurs de ski acrobatique et de planche à neige, venez admirer des athlètes de très haut calibre dans le cadre du Jamboree, festival de surf des neiges des plus courus présenté par Vidéotron qui se tient jusqu’à dimanche à l’Îlot Fleurie. En plus d’accueillir la 20e Coupe du monde FIS de snowboard, de même que la Coupe du monde FIS de Big Air en snowboard et en ski acrobatique. « Nous sommes prêts à accueillir plus de 75 athlètes provenant d’une vingtaine de pays, et même si c’est la 20e fois que nous organisons une étape de la Coupe du monde de snowboard dans la région, nous avons toujours aussi hâte et la frénésie est toujours aussi palpable, » s’est exclamée Chantal Lachance, vice-présidente production et marketing chez Gestev, le producteur délégué de l’événement.

En plus d’avoir la chance d’y croiser des vedettes telles que Laurie Blouin et Alex Beaulieu-Marchand et plusieurs autres du Québec et d’ailleurs, les visiteurs, petits et grands, pourront s’amuser toute la fin de semaine. Plusieurs activités destinées aux plus jeunes afin de leur donner le goût de pratiquer des sports d’hiver sont organisées sur place. À la zone festive Bud Light, les adultes pourront profiter de la meilleure vue sur les compétitions, fréquenter les bars et les food trucks et se réchauffer autour d’un bon feu. Demain soir, le volet musical sera assuré par le groupe Alaclair Ensemble. Juste avant cette prestation attendue, les amateurs de cinéma auront la chance de visionner sept courts-métrages filmés dans le domaine hors-piste du Québec. Dès 22 h, les infatigables poursuivront la soirée lors de l’after-party, au London Jack.

Programmation complète : snowjamboree.com