Une nouvelle technologie pour la santé féminine

Mercredi, l’Institut esthétique de Québec a fait le lancement officiel de Votiva, une toute nouvelle technologie rendue désormais disponible pour les femmes qui souhaitent régler des problèmes découlant de l’accouchement et du vieillissement, comme l’incontinence, la perte de sensibilité et de libido. La technologie Votiva donne des résultats immédiats et des améliorations constantes au fil du temps. Elle s’attaque notamment au relâchement musculaire et à la peau flasque. Il n’y a pas de convalescence après le traitement.

Cette technologie s’ajoute à la gamme élargie de services et de traitements esthétiques offerts par l’établissement : relissage et diminution des rides, resserrement de la peau, épilation rapide et sans douleur, traitements photofacial pour la pigmentation et les lésions vasculaires, traitement de la cellulite et remodelage du corps. Pour en savoir plus : institutesthetiquedequebec.com