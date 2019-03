TREMBLAY, Yvan



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 mars 2019, à l'âge de 71 ans et 9 mois, est décédé monsieur Yvan Tremblay, diacre, époux de madame Madeleine Tremblay. Il était le fils de feu madame Laurence Marion et de feu monsieur Joseph Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 22 mars 2019, de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 21h30, puis le samedi 23 mars 2019, de 8h à 9h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de l'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Sonya), France (Benoît), Marie (Frédérick), Annie (Patrick) et feu Guillaume; ses petits-enfants: Noah, Gabriel, Melina, Jasmine, William et Leandre; ses sœurs: Louise (Jacques), Christiane (Robert) et Andrée, ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Liliane (Adrien), Roger (Yvette), feu Colette (Luc), Denise (Gaston), Françoise (feu Réal), Bernadette (Jacques), Marc (Lyne), Lucie (Antoine), Claude (Marc), Suzanne (feu Pierre) et Micheline (Fernand); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements à son ami Simon pour son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide pour le fonds SVP famille Madeleine et Yvan Tremblay, 550 ch. Ste-Foy, Québec, Qc, G1S 2J5. www.centraide-quebec.com. Téléphone: 418 660-2100. Des formulaires seront disponibles sur place.