PROULX, Ghislaine



À Montréal, le 11 février 2019, à l'âge de 84 ans est décédée Ghislaine Proulx, fille de feu Alice Néron et de feu Rosaire Proulx. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Raymonde, Madeleine, Armande et André Bérubé, Lise-Marie et Delmer Rints, Marc, Jean-Marie, Joane Caron; ses neveux et nièces. Elle laisse aussi dans le deuil ses deux belles-filles bien- aimées: Dana Zafaris et Christine Matte. Elle a été incinérée et sera inhumée au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à Ste-Foy Québec le samedi 25 mai 2019.