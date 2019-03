KREY CATELLIER, Mirjam



Mirjam Krey Catellier nous a quittés trop tôt le 2 mars 2019 après une courageuse lutte contre la maladie. Elle sera profondément manquée par son époux Dr Claude Catellier de Québec (Québec) avec qui elle a été mariée pendant plus de 55 ans, ses enfants, André (Laurel) de Sacramento (Californie), Brigitte (François Côté) de Montréal (Québec), Priscilla de Québec (Québec) et Ted (Nathalie Drouin) de Gatineau (Québec), ainsi que ses petits-enfants qu'elle adorait, Axel et Kara; Marthe, Adrienne et Philippe; Cassandre Têtu (François Gagnon), Madeleine, Simone et Elizabeth Têtu; Elsa et Benjamin. Elle avait 15 sœurs et frères dont 10 lui survivent: Esther Lowrey, Phoebe Lanzoni, John (Carlene), Rhoda Morris, Priscilla Loring, Peter (Nora), Andrew (Sally), Philip (René), Shem (Alice Kern) et Susanna Miller (Charles), ainsi que des belles-sœurs et beaux-frères et de très nombreux nièces, neveux et arrière-nièces et -neveux. Née à Ambridge (Pennsylvanie) de feu Gertrude Behrens et Rudolf Krey, elle a vécu les 8 premières années de sa vie en Allemagne durant la guerre, puis est retournée vivre aux États-Unis jusqu'à son mariage lorsqu'elle a déménagé au Québec. Elle a travaillé au Joslin Diabetes Clinic à Boston (Massachusetts), puis a enseigné au Driscoll College à Québec (Québec) et plus de 25 ans au Champlain Regional College à Ste-Foy (Québec). La famille remercie du fond du cœur Dr Annie St-Pierre, chacun des membres du personnel de la Maison Legault et tout particulièrement Stéphane Francoeur qui pendant plus de 3 ans a dorloté et fait sourire Mirjam.le vendredi 22 mars 2019 de 19h à 21h, le samedi 23 mars 2019 de 10h à 12h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.