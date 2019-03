PONTE VEDRA BEACH | Keven Fortin-Simard ne démord pas, il repart à la conquête de son rêve. À 33 ans, le Québécois a mis sa carrière de gestionnaire de club de golf sur pause. Avec sa conjointe et sa fille à ses côtés, il veut relancer sa carrière professionnelle aux États-Unis.

À la fin de février, le golfeur a quitté son banc de neige du Lac-Saint-Jean et mis le cap sur la Floride, à bord de son rutilant véhicule récréatif des années 1980. Son épopée prenait son envol.

L’horaire des prochains mois n’est pas reposant. Avec Marie et sa petite fille Emma, 19 mois, ils avaleront des milliers de kilomètres.

La compétition est féroce puisque d’anciens champions de la PGA y participent souvent. Fortin-Simard s’attaquera principalement à celles sur la côte est américaine. Et en remontant vers la frontière canadienne, il tentera de s’immiscer dans les événements du Mackenzie Tour.

À la recherche des meilleures opportunités, il participera également aux omniums des régions qu’il visitera, car les options sont nombreuses. Au menu, il compte aussi traverser les processus de qualification des omniums des États-Unis et du Canada. Carburant à l’adrénaline de la compétition, il veut préparer sa participation au Q-School du Web.com l’automne prochain.

« Coûte que coûte, peu importe les résultats, c’est mon objectif. Je veux être totalement satisfait à la fin de l’année. Si j’ai de bons résultats, tant mieux. Sinon, je ne veux pas me mordre les lèvres. Je dois le faire et en profiter. J’ai cette chance de pouvoir réussir », indique Fortin-Simard, rencontré à l’entraînement à Port St. Lucie.

Il pourra payer les coûts d’inscription grâce à ses économies et à de précieux commanditaires de son milieu. Les coûts d’inscription à ce qui est appelé le Monday Q varient entre 200 $ et 500 $ américains. Quant aux omniums régionaux, ils approchent parfois les 1000 $, car les bourses sont déterminées par les droits d’entrée.

Sur les parcours, il sait qu’il vivra toutes sortes d’expériences, des bonnes et des moins bonnes. Le simple fait de retrouver sa blonde et sa fille en rentrant à la « maison » lui servira de motivation.

« En laissant tout derrière, jouant all in, je suis confiant, assure le père de famille. Il y a des raisons pour lesquelles je suis ici. Je n’ai pas fait ça sur un coup de tête. J’ai la capacité de réussir. C’est évident qu’il y a un paquet de risques. J’en suis conscient.

« Mais c’est le goût de l’aventure, enchaîne-t-il. En famille, on va rider en winnebago à gauche et à droite. On va triper. Ça nous fera pleins de beaux souvenirs. Ce sera toute une aventure.