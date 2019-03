CHAMBERLAND, Madeleine



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1 mars 2019, à l'âge de 67 ans et 11 mois, est décédée madame Madeleine Chamberland, épouse de monsieur Moustapha Ali-Koko, fille de feu madame Camille Murdock et de feu monsieur Réginald Chamberland. Elle demeurait à Québec, originaire de Chicoutimi.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale dimanche 17 mars 2019, de 13h 30 à 15h30. L'inhumation des cendres se fera au Résidences funéraires Gravel et Fils à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Kassala (Cindy Bernard); ses frères et sœurs: Pauline, Lise (Laval), Monique (Martial), Louis (Nathalie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ali-Koko au Niger. Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.