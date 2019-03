Auberge Saint-Mathieu du Lac: Agréables moments en Mauricie

C’est dans un cadre rustique tout à fait chaleureux qu’on séjourne à l’Auberge Saint-Mathieu du Lac. Séjour apaisant, douillet et même délicieux !

On se laisse porter par l’ambiance chaleureuse et l’accueil des hôtes qui l’est tout autant à l’Auberge Saint-Mathieu du Lac, à Saint-Mathieu du Parc en Mauricie. Louise Trottier et Jean-Marcel Lacourse y ont construit leur établissement en 2000. Partout dans l’auberge de conception artisanale, on reconnaît le talent de l’hôte (ébéniste de métier) à travailler le bois et à rendre l’auberge authentique et rustique. Ses nombreux meubles de création sont une parfaite réussite. Ici, on goûte au calme environnant, à l’atmosphère décontractée et à la généreuse forêt avoisinante.

Photo courtoisie

Jolies chambres

Sur place, on accède à 10 belles chambres confortables et lumineuses disposant d’une salle de bain privée. Elles présentent toutes un grand lit. Trois d’entre elles profitent en plus de lits à une place superposés convenant aux familles. Tous ont été faits par le talentueux ébéniste. L’hôtesse se plaît à dire que les couettes refusent de laisser ses invités sortir du lit ! La décoration est soignée. De petits détails sont appréciés comme le rideau que l’on glisse sur un rail, permettant ainsi d’obtenir une vue complète sur la nature plutôt qu’un store à la fenêtre en cachant une bonne partie. Les boiseries aux fenêtres ainsi que le mobilier font leur effet. Un salon de détente commun avec foyer au bois et des fauteuils (certains plutôt vintage) promet d’agréables moments et discussions.

Savoureux repas

Au déjeuner, on s’installe à la salle à manger apaisante et on admire la vue sur le lac. Selon l’achalandage, on profite d’un buffet ou de mets comme les crêpes aux pommes et au fromage, les œufs accompagnés de pommes de terre rissolées et de jambon ou d’autres inspirations du chef. Confitures chaudes aux fruits, muffins maison et fruits frais sont servis, de même que boissons froides et chaudes. Au souper, on choisit entre deux plats au Resto sur le Lac qui propose une cuisine raffinée pleine de saveurs mettant en valeur des produits régionaux.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 120 $ incluant le déjeuner.

SERVICES: Pour le dîner, on commande une boîte à lunch (sandwich, salade, jus de fruits, barre de céréales) qu’on déguste en randonnée en forêt ou à l’auberge.

ACTIVITÉS SUR PLACE: On adore le spa intérieur et le sauna pour se reposer au centre de détente. On s’y prélasse doucement et en privé dans des chaises longues installées dans une verrière avec vue sur le lac.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On observe les ours noirs et on découvre Saint-Élie-de-Caxton à quelques minutes de voiture. On s’adonne à la randonnée pédestre au parc national de la Mauricie.

COORDONNÉES

Auberge Saint-Mathieu du Lac

2081, chemin Principal

Saint-Mathieu du Parc (Québec)

G0X 1N0

Téléphone : 819-532-3397

aubergestmathieudu.wixsite.com/monsite