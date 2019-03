Avec son veto, Trump fait un pied de nez à la Constitution

C’est avec trépidation que le président Trump vient de signer son premier veto, pour invalider le rejet par le Congrès de la déclaration d’urgence qui lui permettrait de détourner arbitrairement des fonds pour entamer la construction de son mur fétiche à la frontière sud. Son action va à l’encontre de l’esprit et de la lettre de la Constitution.

La construction d’un mur sur toute la frontière entre les États-Unis et le Mexique est une idée fixe de Donald Trump. Pendant sa campagne, il a promis que ce mur serait érigé aux frais du Mexique, ce qui n’avait aucun sens. Pendant ses deux premières années, il n’a pas réussi à convaincre les législateurs de son parti, qui détenaient la majorité dans les deux chambres du Congrès, d’allouer les fonds pour financer ce mur qui, en plus d’être irréaliste, est rejeté par la majorité des Américains.

Trump a provoqué la fermeture du gouvernement fédéral pendant plus d’un mois pour appuyer cette idée, en vain. Ensuite, il a invoqué une loi de 1976 qui donne au président des pouvoir exceptionnels pour confronter une situation d’urgence pour laquelle les lois existantes sont insuffisantes.

Ainsi, le président s’est arrogé le droit de détourner des fonds prévus à d’autres fins pour financer la construction de son mur fétiche. S’agit-il vraiment d’une urgence au sens de cette loi? Trump affirme que oui mais les arguments contraires abondent, d’autant plus que les passages illégaux à la frontière sud affichent un déclin prononcé depuis plusieurs années.

C’est au Congrès de décider

Cela n’empêche pas qu’on puisse considérer l’immigration illégale à la frontière sud comme un problème important. Toutefois, la Constitution des États-Unis stipule clairement que le pouvoir de faire des lois et d’allouer des fonds pour résoudre des problèmes importants qui sont du ressort du gouvernement fédéral revient exclusivement au Congrès. C’est l’essence de l’Article 1 de la Constitution, qui affirme aussi la primauté de la branche législative sur l’exécutif.

C’est ce qu’ont voulu souligner les nombreux sénateurs et représentants républicains qui ont rejoint les démocrates pour rejeter le recours à l’état d’urgence par le président Trump. Si le président peut créer de toutes pièces une situation d’urgence pour allouer des fonds à sa guise, l’Article 1 ne veut plus rien dire. Pour certains républicains conservateurs, le problème est évident: ce genre de procédé donnerait à un président démocrate le pouvoir de déclarer l’état d’urgence pour passer outre la volonté du Congrès sur des enjeux comme le contrôle des armes à feu ou l’accès aux soins de santé.

Le veto et ses suites

La loi de 1976 prévoit que le Congrès peut contester une déclaration d’urgence du président, mais il y a quelque chose de vaguement absurde dans le fait qu’un président qui persiste à écrire lui-même la loi et à allouer des fonds contre la volonté du Congrès peut opposer son veto à cette opposition. Concrètement, cela force le Congrès à rassembler des majorités des deux tiers dans les deux chambres pour contrer une décision arbitraire du président, ce qui n’a aucun sens. Étant donné la menace à peine voilée de Trump de mobiliser ses fidèles partisans contre les législateurs qui défient son autorité, il serait étonnant que suffisamment de républicains changent leurs votes pour renverser ce veto. Il est quand même intéressant que 12 sénateurs aient signifié clairement leur résistance à l’hégémonie du président sur son parti. On verra si ce mouvement fera boule de neige sur d’autres enjeux ou si le Parti républicain s’est irrémédiablement transformé en parti de Trump.

Si les républicains ne parviennent pas à rassembler suffisamment de votes pour renverser le veto présidentiel (20 sénateurs et 88 représentants), ce qui paraît fort probable, l’enjeu sera référé aux tribunaux. Sur la base des faits, il est à peu près certain que les tribunaux rejetteront le recours à l’état d’urgence, mais Donald Trump compte sur une Cour suprême extrêmement politisée pour trancher en sa faveur en dernière instance.

Envers et contre tous

Cet épisode est révélateur de l’état actuel de la politique américaine alors que les forces commencent déjà à se mobiliser en vue de l’élection présidentielle de novembre 2020. D’abord, il est clair que, mis à part le mur, le président Trump n’a aucun programme législatif à proposer au Congrès. Il n’y a qu’à jeter un bref coup d’œil à sa proposition de budget, que mêmes les républicains les plus conservateurs du Congrès ne pourraient pas endosser, pour saisir que le président n’a aucune intention de tendre la main au Congrès.

En fait, il se prépare à faire campagne une nouvelle fois en opposition à toutes les institutions de Washington: contre le Congrès et les deux partis qui y sont représentés, contre la Cour suprême qu’il continuera de vouloir transformer à son image et contre les médias et autres élites qui appuient les normes conventionnelles de la politique américaines. Cette campagne sera encore une campagne de peur qui visera essentiellement à consolider et mobiliser sa base d’appui chez les Blancs qui partagent sa vision exclusive du nationalisme américain. Si l’économie continue de bien se porter, si les preuves à l’appui des allégations contre Donald Trump ne sont pas totalement irréfutables et si le réflexe de tribalisme partisan qui l’a favorisé en 2016 persiste en 2020, la réélection de Donald Trump n’est pas entièrement exclue.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM . On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM