Bianca Andreescu passe en finale à Indian Wells

La Canadienne Bianca Andreescu a obtenu son billet pour la finale du tournoi d'Indian Wells, vendredi soir, en Californie, en s'imposant en trois manches de 6-3, 2-6 et 6-4 devant la sixième joueuse mondiale, l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Il s'agira d'une troisième finale cette saison pour Andreescu, et d'une première en carrière dans un tournoi de la série Premier Mandatory de la WTA.

«C'est tellement incroyable. Toute cette dernière semaine, c'est un rêve qui devient réalité», a lancé l'Ontarienne de 18 ans dans son entrevue d'après-match sur le court central.

«J'ai juste cru en moi contre une autre de ces grandes joueuses que j'ai regardées jouer tellement souvent à la télévision. C'est vraiment incroyable de pouvoir jouer contre elles... et de gagner.»

En finale, elle se mesurera à l'Allemande Angelique Kerber ou à la Suisse Belinda Bencic, qui s'affronteront dans l'autre demi-finale.

«Que ce soit l'une ou l'autre, je n'ai rien à perdre. Je vais faire comme j'ai fait au cours de la dernière semaine et des derniers mois, je vais apprécier le moment et y aller pour la victoire.»

Une lutte à finir

La joueuse de Mississauga, qui est présentement 60e au monde, a connu un lent début de match. Brisée à ses deux premières présences au service, elle s'est rapidement retrouvée avec un déficit de 3 à 0.

Andreescu a ensuite pris le contrôle total de la rencontre. La puissance et la précision de ses frappes, sa vision du jeu et la variété de ses coups ont complètement décontenancé Svitolina. L'Ontarienne a remporté six jeux consécutifs pour enlever la manche.

Après avoir perdu le premier jeu de la deuxième manche, l'Ukrainienne de 24 ans s'est ressaisie. De son côté, Andreescu a perdu de sa concentration et de sa justesse. Svitolina en a profité pour gagner les quatre jeux suivants. Malgré tout, la deuxième manche a donné lieu à de longs échanges, extrêmement relevés, où tout le terrain était exploité.

Le bras de fer entre les deux joueuses s'est poursuivi au troisième set. Andreescu a finalement obtenu le bris décisif au septième jeu, alors que le pointage était de 3-3. Elle a réussi à protéger son avance à la partie suivante en effaçant trois balles de bris, et à fermer les livres à sa quatrième balle de match.

Grâce à sa prestation en Californie, Andreescu devrait grimper au 33e rang de la WTA la semaine prochaine.