Cinq problèmes urgents en environnement

Les besoins en transport augmentent parce que de plus en plus de gens vont vivre en banlieue. Les banlieues offrent des maisons plus spacieuses et moins chères que celles des villes. Et les promoteurs immobiliers y brassent de juteuses affaires. Sauf que les services en banlieue (écoles, pompiers, poste, routes, aqueducs, etc.) coûtent près de trois fois le prix que les mêmes services en ville. La plupart du temps, les habitants des banlieues ne paient pas leur juste part pour ces services. Mais surtout, cet étalement urbain est une source considérable de pollution et de gaspillage. La solution consiste à densifier les banlieues et à cesser de les étendre. Mais les élus des régions vont-ils voter des lois en ce sens ?