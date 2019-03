Comment choisir son quartier d’adoption?

Chacun a ses critères pour un milieu de vie désirable. Établissez vos priorités avant de choisir un quartier d’adoption.

Le transport est un autre facteur majeur dans le choix d’une propriété. Utilisez Google Maps pour calculer le temps de déplacement en auto, à vélo, en transport en commun et à pied, entre l’adresse de la propriété convoitée et votre travail. Vous aurez des surprises...

Vérifiez également les cartes des réseaux de transport en commun du quartier ainsi que des pistes cyclables. Plusieurs études confirment que la proximité de ces dernières fait grimper plus rapidement la valeur d’une propriété.

L’application Walkscore.com (web, iOS et Android) accorde une cote de qualité de vie au quartier ou à la ville que vous convoitez, en fonction de la facilité à laquelle on peut vivre sans voiture pour satisfaire ses besoins quotidiens. À plus de 90, c’est exceptionnel.