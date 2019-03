Coup d’œil sur les nouveaux personnages de La dérape

La saison de karting est terminée, la gang d’amis entame maintenant la dernière année du secondaire, et Rick (Guy Jodoin) se déplace en fauteuil roulant à la suite de son accident aux circonstances nébuleuses. Les intrigues de la deuxième saison de la série La dérape, qui atterrit sur Club illico jeudi prochain, seront perturbées par l’arrivée de nouveaux personnages.

Tournée à Québec l’été dernier, notamment à l’île d’Orléans, la série reprend du service alors que Julia (Camille Felton), passionnée de mécanique et de course automobile, hérite de la grange de son défunt grand-père. Moins de drames sportifs, mais plus de rebondissements autour de la vie des personnages sont au menu de cette seconde saison.