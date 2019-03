Déjà en prison, la taupe voulait redorer son image

Pendant qu’il mûrissait au pénitencier pour avoir vendu des informations aux Hells Angels, l’ex-enquêteur vedette Benoît Roberge se magasinait un journaliste qui l’aiderait à redorer son image, révèlent des lettres inédites que notre Bureau d’enquête a consultées. Photo courtoisie

Juillet 2014. Entre les murs peu accueillants du centre de détention de Springhill, en Nouvelle-Écosse, Benoît Roberge broie du noir.

Revanchard, parfois déterminé, parfois confus, il livre ses états d’âme sans filtre sur des feuilles lignées.

« Mon histoire m’appartient et un jour la vérité va sortir et ça sera en ma faveur. Je vais peut-être les utiliser [les médias] comme messagers selon mes besoins », écrit-il.

Quatre mois auparavant, l’ancienne étoile du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’est reconnue coupable d’avoir vendu des informations sur les enquêtes policières au Hells Angels René « Balloune » Charlebois, pour 125 000 $.

L’enquêteur a mis en péril la vie de 200 informateurs de police, délateurs et témoins, en plus d’avoir commis la plus haute trahison possible dans le milieu du renseignement.

Son cas, comme celui de son ex-collègue Ian Davidson (qui s’est suicidé après avoir tenté de vendre au crime organisé une liste de 2000 informateurs de police), figure parmi les pires affaires de policiers ripoux dans l’histoire du Canada.

Roberge s’est fait prendre dans les mailles de la bande de criminels avec qui il frayait quotidiennement comme enquêteur.

Condamné à huit ans de prison, isolé en cellule 23 heures sur 24 pendant quelques semaines, il est passé de héros à zéro.

Mais ce qui n’a pas changé, c’est que comme dans son ancienne vie de contrôleur de sources, Roberge tente encore d’anticiper les coups. Il veut reprendre le contrôle de sa vie et de son image.

Mission particulière

L’homme avec qui Benoît Roberge correspond par écrit est un ami de longue date.

Il s’agit de Benoît Perron, un spécialiste en énergie solaire, enseignant à l’UQAM et animateur à la radio CISM, qui décédera subitement en décembre 2015.

Les deux hommes ont tissé des liens profonds au fil des années : jeunes adultes, en 1984, ils avaient travaillé ensemble comme agents de sécurité à La Ronde.

« Je me confie à toi parce que j’ai confiance en toi et tu m’aides à survivre », lui explique Benoît Roberge.

Le prisonnier vit des moments difficiles, dont un passage au « trou », c’est-à-dire en isolement.

« C’est épouvantable. C’est 23 heures sur 24 en cellule. C’est menotté dans le dos pour aller à la douche à 5 pieds de l’autre côté du passage ».

L’enquêteur déchu mandate aussi son ami pour une mission bien particulière.

« J’aimerais à temps libre que tu vérifies si Renaud [Daniel Renaud, un journaliste chevronné qui travaille au quotidien La Presse] a déjà chié sur moi. C’est sûr qu’un bon chroniqueur judiciaire me sera utile au moment propice. »

« Vendeurs de merde »

Le prisonnier a une opinion bien arrêtée sur plusieurs représentants des médias. Il n’est absolument pas question qu’il se livre au jeu des confidences avec certains d’entre eux.

« Les premiers barrés sur ma liste sont Cédilot et [...] Isabelle Richer. Ces deux vendeurs de merde ont déjà traversé le seuil de ma porte et profité de ma générosité ».

Le premier nommé, André Cédilot, a fait carrière comme chroniqueur judiciaire à La Presse pendant 35 ans, et est coauteur du livre à succès Mafia inc.

La seconde, Isabelle Richer, a longtemps été reporter au palais de justice pour Radio-Canada, avant d’animer l’émission Enquête. Elle est actuellement à la barre d’une quotidienne sur l’actualité judiciaire à l’antenne de RDI.

Roberge, dont les démêlés judiciaires ont été très médiatisés depuis octobre 2013, n’a d’ailleurs pas une très haute opinion des représentants du quatrième pouvoir.

« [Les journalistes] peuvent tous aller se faire enculer. Ils se disent tous indépendants, mais ils travaillent tous pour tes amis de Québecor et Desmarais », peste-t-il. Illustration d’archives

Il se dit victime

Auprès de son confident, le prisonnier se lamente. Il va même jusqu’à se considérer comme la victime d’un vaste complot.

« La police et des criminels ont coulé de nombreuses informations aux médias qui m’ont condamné sur la place publique à la place de la justice. Ce n’est pas leur rôle, c’est une business pour faire des $ comme tu sais », écrit-il.

Le correspondant du ripou fait ses devoirs et se renseigne pour aider Benoît Roberge à trouver son journaliste.

« En ce qui concerne Renaud, de mémoire, il s’est contenté de rapporter les faits à ton sujet et s’est montré professionnel, ce qui n’est pas le lot de tous ses confrères et consœurs je te le concède », répond Benoît Perron.

Deux ans plus tard, alors qu’il aura été transféré au pénitencier de La Macaza, dans les Laurentides, c’est effectivement le journaliste Daniel Renaud que Roberge accueillera pour la première d’une série de rencontres.

Le journaliste publiera en février 2019 un reportage intitulé La rédemption de Benoît Roberge, dans lequel l’ex-policier se présente comme un homme nouveau et donne ses conseils pour éviter que d’autres flics commettent les mêmes erreurs que lui.

Il n’a pas tout dit

Mais même avec le journaliste dont il convoitait l’attention à l’époque où il était détenu, Benoît Roberge ne livrera pas tous ses secrets, loin de là.

Son interlocuteur n’est pas dupe. « Lorsque ça chauffe, l’ancien policier ne veut pas – ou ne peut pas – répondre aux questions. Son histoire contient encore beaucoup de zones grises, dont des éléments critiques », rapportera le journaliste de La Presse.

Les secrets les plus sombres de ses 28 années de carrière, Benoît Roberge envisageait pourtant de les révéler au grand jour, au moment où il écrivait des lettres entre les murs de son établissement carcéral en Nouvelle-Écosse.

Dans ses écrits, le criminel évoque d’immenses scandales politico-judiciaires, difficilement vérifiables, à propos de la Sûreté du Québec, de la commission Charbonneau et du gouvernement Charest.

« Trois décennies de tricherie »

« Je suis au courant de trois décennies de tricherie judiciaire, c’est un peu gros. Notre ami est au courant des mensonges rejetés des affidavits », écrit-il par exemple.

« J’ai assez de scoops dans ma tête pour faire vivre ou revivre le Montréal-Matin ou le Photo Police », promet-il à son correspondant.

« Si le Bon Dieu est juste, et je le considère extrêmement juste, les scoops iront dans une série télévisée ou un bon drame policier. »

Condamné à huit ans de prison pour gangstérisme et abus de confiance, Roberge aura finalement passé un peu plus de trois ans en détention. Lors de sa dernière comparution devant la Commission des libérations conditionnelles, en mai 2017, il s’est lui-même qualifié de « tricheur » et a admis avoir « mis des gens en danger » en collaborant avec les Hells.

« J’ai plus de sagesse. Je réalise les torts que j’ai causés. Et je n’ai plus peur de la vérité [...].

Je veux dire aux citoyens, à ma famille et aux gens qui travaillent dans le milieu policier et judiciaire que je regrette », a-t-il alors déclaré.

Les crimes commis par Roberge ♦ Entre octobre 2012 et mars 2013, l’ex-policier Benoît Roberge a vendu des informations à René « Balloune » Charlebois, un membre en règle des Hells Angels qui était alors incarcéré pour meurtre, selon la Couronne. ♦ Roberge aurait fourni au fil des mois les noms de 200 délateurs, informateurs ou agents civils de police à Charlebois. ♦ Le Hells Angels comptait sur ces informations pour reprendre le contrôle du trafic de stupéfiants dans l’ouest de Montréal. ♦ Un témoin a affirmé que Roberge avait touché 500 000 $ en échange des renseignements fournis aux Hells, mais le montant s’est avéré être plus près de 125 000 $. ♦ Roberge a été piégé par la Sûreté du Québec le 5 octobre 2013 et arrêté dans le stationnement d’un commerce du quartier Dix30, à Brossard. Il a plaidé coupable cinq mois plus tard.