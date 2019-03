Des matériaux écologiques et économiques

Choisir des matériaux qui sont à la fois économiques et écologiques, c’est possible.

Dans un récent dossier paru sur son site web, l’organisme Écohabitation a répertorié les revêtements qui, en matière de plancher, de cloisons et de toiture, procurent les meilleurs rendements économique et écologique. Selon une étude américaine, ces trois éléments de construction seraient responsables d’un peu plus des deux tiers des émissions résidentielles contribuant aux changements climatiques.