BERTRAND, Donat



Au CHSLD Ste-Croix, le 11 mars 2019, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé monsieur Donat Bertrand, époux de madame Jeannine Bélanger, fils de feu madame Léona Dion et de feu monsieur Ernest Bertrand. Il a demeuré longtemps à Charny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Réjean (Micheline Dubois), Claude (Hélène Giguère), Daniel, Hervé (Céline Bellavance), André (Line Bédard), Mario; ses petits-enfants: Marie-Josée, Isabelle, Julie, François, Marie-Ève, Alexandre, Sébastien, Maxime, feu Marie-Christine, Louis-André, Tommy, Jessy, Jimmy, Jade et Amélie; son frère Lionel (Georgette Dubé), sa sœur Pauline (Normand); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger: Thérèse, Fernand, Yolande, Réal, Eliane et leurs conjoint(e)s, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 11h. La mise en crypte aura lieu au Mausolée Mont-Marie après les funérailles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.