Juste un petit bec

Et je me suis rappelé une situation récente, trop souvent vécue. Par moi, par vous, par eux.

Un adulte (homme ou femme, aucune importance) joue avec mon garçon de trois ans. Le chatouille, essayant en vain de lui soutirer un bisou, situation à laquelle mon petit réagit en tentant de se faire de plus en plus petit, ­laissant échapper un « non » gêné.