La chanteuse Nicole Martin est décédée

La chanteuse Nicole Martin, connue notamment pour ses grands succès Laissez-moi partir et Il était une fois des gens heureux, est décédée le 19 février, une triste nouvelle qui a été partagée samedi matin par son conjoint des 35 dernières années, Lee Abbott.

Lee Abbott, qui avait rencontré Nicole Martin en 1986, les deux vivants alors un coup de foudre, a écrit sur Facebook que «Nicole, ma Nicole, l'amour de ma vie est décédée...».

«Elle nous a quittés le 19 février dernier, dignement, sereine, tout en beauté et tout en douceur... À la demande de Nicole, j'ai attendu un peu avant de vous annoncer cette terrible nouvelle, essayant de me refaire une santé physique et morale, les dernières semaines ayant été très difficiles à vivre», a poursuivi M. Abbott, en se disant toujours «dévasté, anéanti, épuisé et bouleversé», un mois plus tard.

Photo d'archives

Photo d'archives

«Elle s'est battue de toutes ses forces contre une terrible maladie fulgurante et sans pitié qui me l'a enlevée en quelques semaines à peine. Les plus beaux yeux du monde se sont fermés en me regardant tendrement, sa petite main serrant [la] mienne...», a ajouté M. Abbott, dans un touchant mot, en ajoutant que sa complice de 69 ans «a gardé sa bonté, sa dignité et toute sa beauté» jusqu’à la fin.

La maladie qui a emporté la chanteuse n’a pas été précisée.

Nicole Martin est née le 29 septembre 1949 à Donnacona, dans la région de Québec. Elle grandit dans la Basse-Ville de Québec. Sa mère, Simone Brousseau, étant issue d’une famille de musiciens, elle remarque, quand Nicole à 5 ans, qu’elle peut reproduire, instinctivement, les mélodies jouées au piano familial, a indiqué le magazine «La Semaine» en octobre dernier.

Courtoisie

Photo d'archives

Sa mère lui fait alors suivre des cours de piano et d’accordéon, et c’est dans les années 1960 que la carrière de Nicole Martin s’amorce. À la suite du décès de son producteur Yves Martin, en 1980, Nicole Martin avait pris le taureau par les cornes et produit elle-même ses disques subséquents.

La carrière de la chanteuse aura duré 50 ans, ponctuée de plusieurs albums et tournées, au Québec bien sûr, mais aussi au Japon.

En octobre dernier, Nicole Martin disait dans «La Semaine»: «je ne peux pas vivre sans chanter».

Merci!

Avant de mourir, Nicole Martin a demandé à son conjoint de dire merci à ses admirateurs qui l’ont suivie au cours des dernières décennies.

«Elle m'a demandé de vous dire merci! Oui, merci de votre amour et de votre fidélité pour elle. Elle voulait vous dire que les plus beaux moments de sa vie, elle les a vécus avec vous, lorsqu'elle était sur scène, chantant pour vous, entourée de ses fidèles musiciens. Elle ressentait à ces moments tout l'amour qu'une artiste, qu'une femme comme elle pouvait recevoir, pouvait ressentir. C'était là son plus grand bonheur», a partagé M. Abbott.