La ligue du vieux poêle

À l’élection de 2014, lorsque Philippe Couillard a pris le pouvoir, péquistes et libéraux avaient ensemble récolté 67 pour cent des votes. Le 1 er octobre dernier, les appuis aux forces traditionnelles ont chuté à 41 %. Six mois après l’élection, même si François Legault a commis quelques faux pas, la descente aux enfers des libéraux et des péquistes se poursuit.

Dix pour cent d’appuis seulement chez les francophones pour les libéraux, c’est l’hécatombe. Un peu plus d’un an avant le scrutin de 2018, le chef de cabinet de Philippe Couillard, Jean-Louis Dufresne, a fait une présentation au caucus, que plusieurs députés avaient jugée surréelle.

Depuis des années, les péquistes répètent qu’ils doivent expliquer clairement aux Québécois quels seraient les impacts concrets et positifs de l’indépendance. On attend encore. S’ils ne l’ont pas fait jusqu’ici, se pourrait-il que ce soit parce qu’ils en sont incapables ? Pas surprenant que, un par un, les souverainistes d’hier passent à autre chose. Et la plus jeune élue à croire à un Québec pays, Catherine Fournier, préfère aller voir ailleurs qu’au PQ, un parti « vieillissant », disait Paul St-Pierre-Plamondon.