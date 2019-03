La revanche du condo

Une situation qui est à l’avantage du vendeur qui peut recevoir jusqu’à quatre ou cinq offres pour sa propriété. On assiste donc à une surenchère des prix. Ce sont les propriétés des quartiers centraux de l’île qui affichent les plus fortes hausses.

Le bond le plus spectaculaire a été enregistré dans le secteur de Candiac/La Prairie alors que les ventes de copropriétés ont été en hausse de 36 % et celles des maisons de 21 %.

Du côté de Brossard, le marché est assurément à l’avantage des vendeurs. « Les délais de vente sont de moins de trois mois dans les différentes catégories de propriétés, précise M. Desnoyers. Chambly est aussi un secteur de plus en plus recherché. Les inventaires sont de moins de six mois. »

Sur la Rive-Nord, le marché est resté actif en 2018 avec une hausse des ventes de 14 % dans le condominium et de 3 % dans l’unifamiliale. On enregistre toutefois une baisse du nombre d’inscriptions dans chacune de ces catégories, ce qui augure une baisse de l’activité en 2019.

Les acheteurs ont plus de choix, notamment dans la copropriété où le marché est plus équilibré. « À Terrebonne, le délai de vente est de 10 mois pour une copropriété et de 6 mois pour une unifamiliale. Il y a encore place à un resserrement du marché dans certains secteurs comme à Mascouche et Repentigny », explique M. Desnoyers.