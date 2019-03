L’Armada se frottera au Phoenix en première ronde

Les jeux sont maintenant faits dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Après 68 joutes, l’Armada de Blainville-Boisbriand a conclu sa saison au sixième rang de l’Association de l’Ouest.

La formation des Basses-Laurentides se mesurera au Phoenix de Sherbrooke lors du premier tour des séries éliminatoires. Les représentants de l’Estrie ont terminé leur campagne avec 10 victoires de plus que leurs adversaires. En saison régulière, les Sherbrookois ont remporté cinq des sept affrontements contre l’Armada.

Dans son dernier match, l’Armada a été vaincu 5 à 3 par les Huskies à Rouyn-Noranda. L’équipe de l’Abitibi a signé une 59e victoire cette saison, devenant du même coup la formation ayant remporté le plus de matchs dans une même saison dans l’histoire de la LHJMQ.

Avant le match contre l’Armada, l'équipe de l'Abitibi-Témiscamingue partageait le record de 58 victoires avec les Éperviers de Sorel, les Draveurs de Trois-Rivières, les Sea Dogs de Saint John et les Mooseheads de Halifax.

Lors de la première ronde, les Huskies se frotteront aux Cataractes de Shawinigan. Ceux-ci ont obtenu leur qualification en vertu d’une défaite en prolongation contre les Tigres de Victoriaville. Ils ont ainsi devancé les Sea Dogs au fil d’arrivée.

Toujours dans l’Ouest, les Voltigeurs de Drummondville affronteront les Olympiques de Gatineau, tandis que les Tigres se mesureront aux Foreurs de Val-d’Or.

Une lutte serrée dans l’Est

Le championnat de l’Association de l’Est a été remporté in extremis par les Mooseheads de Halifax. Ceux-ci ont conclu leur saison régulière avec une défaite de 3 à 2 en prolongation contre les Islanders de Charlottetown. Les Mooseheads ont ainsi inscrit un point et rejoint le Drakkar de Baie-Comeau au sommet avec 102 points. Comme la formation des Maritimes a une victoire en temps réglementaire ou en prolongation de plus que ses rivaux, elle a terminé au premier rang.

Halifax affrontera les Remparts de Québec en première ronde, tandis que Baie-Comeau se frottera aux Wildcats de Moncton.

Pour leur part, les Islanders et les Screaming Eagles du Cap-Breton s’affronteront, alors que l’Océanic de Rimouski en découdra avec les Saguenéens de Chicoutimi.