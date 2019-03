Le défi du climat

S’il y a un lieu commun qu’on entend souvent à propos des jeunes, c’est celui de dire qu’ils sont apathiques, indifférents et individualistes.

Comme pour faire mentir ce discours, des millions de jeunes sont sortis hier de leurs écoles pour marcher dans plus de 2000 villes à travers le monde. Ils revendiquent une vraie mobilisation des décideurs afin de prévenir la crise climatique que nous annoncent consensuellement les scientifiques depuis plus de vingt ans.

Qu’on croie ou non aux signaux d’alarme, il faut reconnaître qu’en termes de préoccupations collectives, s’inquiéter du sort de la planète où nous serons bientôt 8 milliards à vivre, c’est dur à battre.

Peu d’empressement

Pourtant, beaucoup de gens raillent cette mobilisation d’une vivacité surprenante. On le fait notamment en s’amusant qu’elle survienne suivant l’appel de Greta Thunberg — une Suédoise de 16 ans — prononcé depuis une tribune des Nations Unies.

On devrait peut-être davantage se dire que si le discours de quatre minutes d’une adolescente a eu un impact planétaire, c’est qu’il rejoint une préoccupation très largement partagée. Et puis, on les veut comment nos jeunes, au fait ? Apathiques ou engagés ?

Les jeunes sont inquiets pour le climat, donc, et ils ne sont manifestement pas rassurés par le peu d’empressement dont font preuve nos gouvernants pour s’en occuper. Ils ne sont pas rassurés non plus par le scepticisme de leurs aînés quand ils leur demandent de modifier certaines de leurs habitudes de vie, parfois très simplement.

Certes, les jeunes des pays industrialisés ont eux-mêmes grandi dans une société dont l’économie repose sur le carbone et ils en ont profité. S’inquiéter de l’environnement en Occident, c’est beaucoup une préoccupation de privilégiés. Une transition écologique trop brutale, pour urgente qu’elle soit, viendrait ajouter aux inégalités, alors que ce qui fait grimper les émissions de gaz à effet de serre par les temps qui courent, ce sont beaucoup les pays émergents qui veulent leur place à la table.

Politiques Cosmétiques

N’empêche. Le défi du climat nous est lancé par les jeunes et c’est à nous en général et à nos politiciens en particulier d’y répondre.

Nous tous, en posant les gestes que nous pouvons faire pour réduire notre empreinte écologique plutôt que de faire la liste de ceux qui nous sont inaccessibles. Quant aux élus, ils doivent aller au-delà des politiques cosmétiques et proposer des solutions originales pour décarboniser notre économie. L’expérience de plusieurs pays montre que cette transition est davantage de nature à favoriser son développement que de le plomber, ce qui semble contre-intuitif pour beaucoup de personnes.

Sauf qu’en matière de climat, tout revient à cette image de la grenouille plongée dans l’eau tiède qui, contrairement à celle qui rebondit sur l’eau bouillante, finit par cuire quand la température monte. Autrement dit, c’est lorsque les pires effets des changements climatiques se feront sentir qu’il sera trop tard pour réagir.

Dans tous les cas, penser qu’une mobilisation de cette ampleur ne peut s’expliquer que par la volonté de tous les jeunes de la Terre de prendre congé d’école en même temps, c’est oublier cette question de Serge Fiori : « On a mis quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter ? »