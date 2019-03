Le Journal innove en misant sur la réalité augmentée

Dès aujourd’hui, Le Journal dévoile les premiers fruits de plus d’un an de travail, avec une expérience de réalité augmentée dans son cahier WEEKEND aux couleurs d’Alegria, mégaproduction légendaire du Cirque du Soleil.

« On voulait que la première version soit ludique. Très bientôt, on aura de l’information plus visuelle, plus scientifique. Il y a plein d’utilisations possibles, explique M. Turbide. On cherchait à enrichir l’expérience du Journal papier chez nos lecteurs ; de faire en sorte qu’ils soient davantage engagés. » Dans un avenir rapproché, les pages du Journal pourraient contenir des publicités « premium » et du contenu interactif, jour après jour.