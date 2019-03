La Fondation du Collège François-de-Laval tiendra sa 17e Expérience gastronomique – Le temps des fleurs, le jeudi 23 mai, au Manège militaire de Québec, alors que les fleurs et la nature seront mises à l’honneur lors d’un repas gastronomique signé par le Georges V traiteur. Renseignements : collegefdl.ca

Nouvel entraîneur-chef

Bravo à Dominic Picard qui vient d’être nommé au poste d’entraîneur-chef de l’équipe de football juvénile division 1 du Blizzard du Séminaire Saint-François. Il succède ainsi à Luc Savoie qui a été à la barre de l’une des équipes de football de niveau secondaire les plus dominantes de la province pendant 12 saisons et qui occupera, dès le 1er juillet, la direction générale du Séminaire Saint-François. Pour revenir à Dominic Picard, natif de Sainte-Foy, il a remporté 2 coupes Vanier avec le Rouge et Or de l’Université Laval et une coupe Grey, en 2013, avec les Roughriders de la Saskatchewan durant sa carrière de 10 saisons dans la LCF. Sur la photo, de gauche à droite : Luc Savoie, directeur général adjoint, Dominic Picard et Antoine Gendron, responsable des sports.

Nouveau chef à bord

Les cuisines du AML Louis Jolliet pourront compter sur les services du chef cuisinier bien connu dans l’univers de la restauration de Québec, Patrice Massicotte. Il remplacera Jean-Claude Crouzet à cette fonction, désormais directeur de la restauration de Croisières AML. Originaire de Québec, petit-fils et fils de restaurateur, Patrice Massicotte cumule plus d’une vingtaine d’années dans le domaine culinaire (Cirque du Soleil, Bonne Entente, Café Sirocco, Patrimoine du Château Laurier, Taverne Grande Allée) et jusqu’en octobre 2018, il occupait le poste de chef exécutif chez Nourcy Comptoir et Traiteur.

20 ans plus tard

Sylvie Grattier, de Québec a célébré, le 2 mars dernier, le 20e anniversaire de son immigration réussie au Québec. Partie de la France pour le Québec, le 2 mars 1999, Sylvie avait comme simple bagage, en arrivant à Québec, sa guitare, son sac à dos et tout son savoir en horticulture ornementale. Ses 20 ans au Québec ont été fertiles en émotions. Elle s’est impliquée au travail, dans ses loisirs (15 ans avec une chorale), elle a fait du bénévolat, elle a trouvé l’amour, elle s’est mariée et devenue grand-mère. Bref, une décision qu’elle n’a jamais regrettée. Sur les photos, prises sur la même roche au parc de la Plage-Jacques-Cartier, à gauche, Sylvie en 1999, et à droite, Sylvie en 2018, presque 20 ans plus tard.

Cyclo-Défi 2019

Le 10e Cyclo-Défi IUCPQ, présenté sous la coprésidence d’honneur de Sylvain Cossette (photo de gauche), président et chef de la direction de Cominar, et de Jean-François Chalifoux (photo de droite), président-directeur général de SSQ Assurance, aura lieu le dimanche 8 septembre. Près de 550 cyclistes de tous les niveaux rouleront pour le plaisir et pour la cause au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Renseignements ou pour vous s’inscrire : cyclodefi-iucpq.com

Anniversaires

Vladimir Guerrero Jr. (photo), joueur de 3e but canado-dominicain de l’organisation des Blue Jays de Toronto (LAB), 20 ans... Christian Bégin, comédien, animateur (Curieux Bégin) à Télé-Québec, 56 ans... Jean L’Italien, comédien québécois, 61 ans... Erik Estrada, acteur américain de télé (CHiPs) et de cinéma, 70 ans... Richard Desjardins, auteur-compositeur-interprète, réalisateur et producteur 71 ans...

Disparus

Le 16 mars 2018. David Whittom (photo), 39 ans, boxeur de Québec qui reposait dans le coma depuis la fin du mois de mai 2017... James Cotton, 81 ans, chanteur et harmoniciste américain de blues... 2016. Frank Sinatra Junior, 72 ans, chanteur américain... 1999. Gratien Gélinas, 89 ans, comédien, dramaturge et metteur en scène... 1992. Roger Lemelin, 73 ans, écrivain (Les Plouffe)...