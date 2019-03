Les 5 bronzeurs dispos en pharmacie qui sont les mieux notés

On peut ENFIN dire que le printemps arrive et avec lui, l'envie de laisser derrière son teint un peu blême d'hiver.

Toutefois, on a quand même encore quelques semaines avant de pouvoir réellement profiter du soleil. Le bronzeur devient ainsi notre héros en donnant à notre petite face un voile de couleur.

Comme il existe en pharmacie des centaines (pour ne pas dire milliers) de bronzeurs de plein de marques différents, on a fait des recherches pour vous trouver les 5 bronzeurs qui récoltent les meilleures notes générales. Comme ça, pas besoin de dépenser ses sous durement gagnés pour un produit que l’on n’aime pas avec ces valeurs sûres!

Voici les 5 bronzeurs de pharmacie les mieux notés

5. Poudre bronzante Sun Club Matte de Essence - 5 $

essence

Difficile de battre le rapport qualité-prix de la poudre bronzante de Essence è seulement 5 $. Leur poudre offerte en deux teintes, pour celles plus pâles et celles plus foncées. Plusieurs commentatrices soulignent que le produit est plus «chaud» qu’il apparaît sur l’image, soyez averties!

Note : 4,2/5

Commentaire : «Pour être si bon marché, c’est la meilleure poudre bronzante que j’ai jamais achetée. Hautement recommandée!»

4. Sunkissed bronzer de Nude by Nature - 30 $

nude by nature

Les produits Nude by Nature se retrouvent dans les plus «haut de gamme» des produits en pharmacies. Son prix est donc plus élevé, mais en vaut la peine si on se fie aux commentaires élogieux concernant le bronzeur «Sunkissed». La marque est reconnue pour ses finis «deuxième peau» et son bronzeur ne fait pas exception : il offre un fini naturel sur la peau tout en donnant le petit «glow» qu’on a touts besoin!

Note: 4,5/5

Commentaire : «Belle poudre bronzante pour un usage quotidien, elle donne un éclat vibrant à ma peau. Idéal pour le contour, il est fait d’ingrédients légers et naturels. Se fond facilement au teint et certainement un produit que je continuerai à utiliser.»

3. Bronzeur en bâton de Burt’s Bees - 21 $

burt's bees

Burt’s Bees a maintenant une gamme de maquillage complète qui semble récolter de nombreux commentaires élogieux en ligne. Son bronzeur en bâton est un favori de la marque, récoltant une presque parfaite avec plus de 60 commentaires sur le produit. Le bronzeur en bâton est parfait pour celles avec la peau plus sèche, son centre étant infusé d’ingrédients hydratants. Le fini est ultra brillant, ce qui convient à un look bronzé et «glowy»!

Note : 4,7

Commentaire : Le Aglow Bronzer est magnifique! Il est illuminant, beau, et facile à appliquer. Il me donne une belle mine bronzée. J’aime la facilité avec laquelle il se mélange aussi. Le centre d’huile de noix de coco est vraiment cool. Il glisse facilement sur le visage et ma peau est parfaitement hydratée.

2. Poudre bronzante Silky Matte de Milani - 15 $

milani

Ce nouveau produit de la marque Milani récolte rapidement les honneurs sur les sites de «reviews» pour plusieurs raisons. Il s’applique comme un charme et sans stries, son fini est ultra naturel et sans brillants et son petit prix est séduisant!

Note : 4,8/5

Commentaire : «Je l’utilise pour le contour de mes pommettes et ma mâchoire. Il s’applique et se mélange bien, très naturel. Il s’agence bien avec les fards à joues de la même gamme.»

1. Butter Bronzer de Physician’s Formula - 20 $

physicians formula

Décidément, tout le monde adore la texture onctueuse qui se fond dans la peau de ce produit phare de Physician’s Formula. Le produit est infusé de beure de muru muru, ce qui rend sa formule super hydratante. C’est LE bronzeur pour ceux qui ont le teint pâle puisqu’il est offert dans plusieurs teintes, de très pâles à foncées.

Note : 5/5

Commentaire : «Cette poudre bronzante a une nuance très naturelle et donne vraiment à votre peau l’impression que vous avez été «touchée par le soleil». Pas de look Oompa-loompa avec ce produit!»

