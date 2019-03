Les mots dits du samedi

En peinture

Lu en gros titre dans Le Journal : « 559 M$ pour repeinturer le pont de Québec ». « Repeinturer ? Sérieusement ? » demande un lecteur, Marc S. Eh bien oui ! Dans les pays francophones autres que le Québec, le verbe peinturer est synonyme de barbouiller. Exemple : Mon voisin n’a rien d’un Vincent Van Gogh, d’un Auguste Renoir, il peinture. Au Québec comme ailleurs, on dit peindre un mur, peindre un numéro sur une affiche, tout peindre en bleu ou en rose ou peindre un soleil timide d’automne... Les Suisses diront même « peindre le diable sur la muraille », c’est-à-dire noircir la situation, évoquer des dangers imaginaires. Mais ce n’est qu’ici qu’on emploie couramment le mot peinturer dans le sens de couvrir une surface de peinture. Exemple : Mon frère peinturera en rose le toit de sa maison et en orange le mur du salon où il accrochera le tableau peint par mon cousin. Peinturer (une pièce, un mur, un bâtiment... un pont) est un régionalisme dont on n’a pas à avoir honte. Et comme on dit « repeindre », on peut dire « repeinturer ».