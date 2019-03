L’Everest de Micheline Bernard

Micheline Bernard a gravi à plusieurs reprises son Everest. La comédienne vit l’une des plus belles choses qui lui sont arrivées avec la pièce Des promesses, des promesses.

Elle personnifie Maggie Brodie, une enseignante à la retraite qui reprend du service et qui prendra sous son aile une jeune élève somalienne qui refuse de parler et dont personne ne veut.

« C’est une des choses les plus importantes, les plus difficiles que j’ai eu à faire et qui a apporté, aussi, le plus de bonheur. Le décompte vers la fin de cette aventure est lancé et je pense que je vais m’ennuyer de Maggie », a lancé la comédienne pendant un entretien.

Présentée en 2016, 2018 et 2019 à Montréal, Des promesses, des promesses s’arrêtera à La Bordée, à partir du 26 mars, à l’occasion d’une tournée québécoise qui se terminera le 5 mai.

Photo Rolline Laporte

Cette aventure a débuté en 2014 avec le passage de l’auteur écossais Douglas Maxwell dans la métropole, lors d’un échange d’auteurs entre le Traverse Theatre d’Édimbourg et le Théâtre La Licorne.

Cousine du comédien et metteur en scène Denis Bernard – lequel était à l’époque le directeur de La Licorne –, Micheline Bernard avait fait la lecture du texte Une veuve respectable s’initie à la vulgarité, écrit par l’Écossais.

« Il est tombé en amour avec le public montréalais et il a capoté sur Micheline. Il la voyait dans un monologue qu’il avait écrit et qui s’intitulait Promises, Promises », a raconté le cousin.

Douglas Maxwell fait parvenir le texte à Denis Bernard, qui a été foudroyé. Il a demandé à sa cousine si elle était « game » de faire ça.

« Un solo de cette rigueur, ce n’est pas un piquenique. Ça prenait beaucoup de courage pour attaquer ça », a-t-il fait remarquer.

D’alpiniste à sherpa

Micheline Bernard n’était pas montée sur les planches depuis quelque temps. Il s’agissait, pour la comédienne d’expérience, d’un premier spectacle en solo.

« J’étais peut-être naïve lorsque j’ai accepté de me lancer dans cette aventure. Je trouvais ça difficile de mémoriser le texte tous les jours durant six mois. Il y a une solitude épouvantable à faire un solo. C’est la qualité du texte qui m’a permis de m’accrocher », a-t-elle précisé.

La comédienne personnifie une femme qui n’est pas du tout aimable à première vue et qui porte un regard très dur sur les gens.

« Elle n’a pas la langue de bois et elle juge constamment. Elle dit ce qu’elle pense. Elle a une grande lucidité sur un monde qu’elle n’aime pas et sur une société dans laquelle elle n’est pas bien. L’indignation est son moteur. Les seules personnes qui ont de la valeur, à ses yeux, ce sont les enfants. Elle est happée par cette petite fille, elle se voit en elle et elle va la protéger », a-t-elle expliqué.

Photo courtoisie

En 2017, l’Association québécoise des critiques de théâtre remettait un prix d’interprétation à Micheline Bernard pour le rôle de Miss Brodie.

Denis Bernard compare cette œuvre à l’ascension du mont Everest.

« On peut monter le mont Sainte-Anne, mais on peut aussi monter l’Everest. On va peut-être pomper et manquer d’air un peu en haut, mais c’est quelque chose qui ne se présente pas tous les jours. Alpiniste au début de cette aventure, Micheline est maintenant devenue une sherpa », a-t-il laissé tomber.

► Des promesses, des promesses est présentée du 26 mars au 5 avril à La Bordée.