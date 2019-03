Maudite intolérance!

Je suis une mère qui vient de recevoir un énorme coup de massue en apprenant de la bouche du médecin que mon fils était atteint d’autisme. Puisque j’étais sans voix et tétanisée, c’est mon mari qui a clos la rencontre avant qu’on rentre à la maison dans un état second.

Cet enfant que nous trouvions bizarre depuis sa naissance va faire partie d’une terrible catégorie jusqu’à la fin de ses jours. Depuis l’annonce, je me suis recluse à la maison pour digérer. Incapable d’aller travailler, ni même de quitter mon pyjama, je rumine ma peine en essayant de trouver du réconfort.

Mon conjoint, qui connaît la problématique puisque ce n’est pas le premier cas dans sa famille, semble serein. Il refuse de se laisser abattre tant il est convaincu que notre fils va s’en sortir. Mais, moi, je suis anéantie. Toujours combative avant, je me sens vaincue d’avance. Dix jours se sont écoulés depuis le prononcé du verdict et je ne m’en remets pas.

Je ne suis pas retournée au travail et je passe mes grandes journées à errer dans la maison, à dormir ou à parler à ma belle-mère, qui, pour l’instant, assume la garde de notre enfant puisque c’est elle qui sait le mieux s’y prendre avec lui, le frère de mon conjoint, son aîné, étant lui-même autiste.

De mon côté à moi, c’est le désarroi total, quand ce ne sont pas les conseils pour que je place cet enfant au plus vite pour ne pas que nous devenions une famille ostracisée par des voisins qui ne veulent pas ce genre d’enfant dans leur entourage.

Pourquoi le ciel m’a-t-il choisie pour m’envoyer une telle épreuve ? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter une telle punition alors que tout allait bien dans ma vie et que, rendue à 42 ans, je me croyais enfin rendue apte à mettre un enfant au monde sans avoir à le regretter ?

Je lis sur internet tout ce que je peux trouver sur le sujet afin de voir un peu de positif à ma situation et je n’en trouve pas. Ni pour nous, ses parents, ni pour notre enfant. Tout n’est qu’intolérance et rejet à leur endroit. Certains jours, j’en veux tellement à mon conjoint de tenter de me remonter le moral que j’aurais envie de lui arracher la face tellement ça me met en colère. Comment passer au travers d’une telle épreuve ?

Mère désespérée

Comment voulez-vous aller vers le positif quand vous êtes au départ aussi négative ? Comment voulez-vous contrer l’intolérance envers votre fils quand vous la véhiculez déjà vous-même ? Le minimum serait de faire partie des premiers sur la ligne de départ pour faciliter la route à cet enfant. Au lieu de vous buter contre le positivisme de votre conjoint, prenez appui sur lui pour faire pareil. Même s’il est né dans une famille où le gène existait, il n’en est quand même pas responsable.

Loin de moi l’envie de vous dire que vous êtes dans une situation facile, mais je n’ai aucunement l’envie de vous dire que c’est perdu d’avance. Une chose est certaine, c’est qu’il est important de commencer par vous ramasser vous-même en tant qu’individu pour vous donner l’élan nécessaire pour faire face à la situation avec toute l’énergie nécessaire à la tâche qui vous attend.

Le premier point positif, c’est que vous avez un conjoint prêt à se battre avec vous. Sans parler de sa famille, votre belle-mère en tête, qui semble avoir de l’expérience en la matière. Sachez que la Fédération québécoise de l’autisme est là pour vous aider, vous orienter vers les ressources d’aide officielles ainsi que celles en milieu communautaire, sans parler des groupes de discussion sur internet. Plus vous serez forte, plus votre enfant pourra en bénéficier positivement.