Neverland à vous pour 31 M$ US

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous propo­sons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’ini­tiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le ranch de Michael Jackson très difficile à vendre

Photo tirée du site American Luxury

Neverland, le ranch de Michael Jackson, est très difficile à vendre. Des sites spécialisés rapportent que le ranch, situé à Los Olivos, en Californie, a d’abord été mis en vente pour 100 millions $ US il y a quatre ans. Le prix a été réduit à 67 millions $ US en 2017. Il est aujourd’hui à vendre pour 31 millions $ US et ne trouve toujours pas preneur. Un documentaire récent de la chaîne HBO, Leaving Never­land, rapporte des allégations selon lesquelles le chanteur aurait commis des agressions sexuelles contre des enfants durant sa carrière. La principale maison du ranch compte 12 600 pieds carrés avec six chambres à coucher. Un petit chemin de fer se trouve sur la propriété.

Un luxueux condo repris par un prêteur privé

Une firme de prêts privés de Montréal, Ace Mortgage, a repris un luxueux condo évalué à 1,3 million $ par la Ville, situé dans un immeuble du Vieux-Montréal décrit par un courtier comme « un des plus raffinés » de la métropole, pour se faire rembourser des dettes. Les débiteurs, Mayer Shirazipour et Gabrielle Haineault, sont installés en Floride, selon des documents. Ils sont endettés de 762 000 $ envers Ace. Le couple œuvre dans l’industrie des jets privés. Il a également été visé en 2015 par une poursuite de 75 millions $ US pour des dettes impayées, selon un journal floridien. Le syndicat de copropriété de l’immeuble, où le couple possède d’autres unités, avait aussi entrepris des recours en novembre pour frais de condo impayés dépassant 100 000 $.

John Paulson vend pour 50 M$ de titres de l’ex-Valeant

Photo d'archives

Le milliardaire américain John Paulson a liquidé cette semaine pour 50 millions $ de titres obligataires de la société pharmaceutique lavalloise Bausch Health Companies (anciennement appelée Valeant Pharmaceuticals). John Paulson est entré au conseil d’administration de l’ex-Valeant en 2017 après avoir essuyé de lourdes pertes sur son placement dans l’entreprise. Paulson, un gestionnaire de fonds de couverture (hedge fund) a fait fortune pendant la dernière crise financière en pariant avec succès sur l’effondrement du marché immobilier américain.

La voiture la plus chère de tous les temps

Photo Bugatti

Bugatti a dévoilé début mars au Salon de l’auto de Genève ce qu’il dit être la voiture la plus chère de tous les temps : « La Voiture noire » (photo), au prix de 12,5 M$ US. Elle se veut un hommage à la 57SC Atlantic, une des voitures les plus recherchées de l’entre-deux-guerres.