Orlando aurait dû jouer au foot

L’Impact a eu un très bon match contre Orlando, à tel point que les locaux ont usé de tactiques déloyales pour essayer d’obtenir un avantage.

Dans une seconde demie très mouvementée, Ignacio Piatti a tenté de calmer le jeu et il a compris que ça ne donnerait rien.

« J’ai parlé avec [Dom] Dwyer et Nani et je leur ai dit de jouer au foot. Il faut gagner sur le terrain et non parler à l’arbitre.

« Ils m’ont dit qu’ils ont fait ça parce qu’ils ne pouvaient pas gagner sur le terrain et qu’ils devaient trouver une façon de nous faire prendre un carton rouge. »

À éviter

Zakaria Diallo a donc perdu patience et écopé d’un carton rouge. Que ça serve de leçon à tout le monde.

« Il y a certains éléments qu’on doit mieux maîtriser, c’est dommage qu’il ait pris un rouge. Ce sont des choses à prévenir parce qu’on va nous provoquer et il ne faut pas tomber dedans », a souligné Bacary Sagna.

Qu’importe, le résultat est en faveur du Bleu-blanc-noir et c’est assez pour satisfaire Orji Okwonkwo, qui a marqué son premier but dans la MLS.

« Le plus important est que nous ayons remporté le match. On a bien géré la première demie et la deuxième a été un peu plus difficile », a-t-il déclaré.

« Le point positif ce soir (samedi), c’est qu’on a remporté la plupart des duels », a ajouté Sagna.

Pause

Avec deux victoires à ses trois premiers matchs à l’étranger, l’Impact a donc disputé la moitié des rencontres en déplacement qui les séparent d’un premier match au stade Saputo.

« On a gagné deux de nos trois premiers matchs. C’est un bon commencement pour nous », a lancé Ignacio Piatti avec enthousiasme.

L’équipe va maintenant profiter d’une semaine sans match en raison de la pause internationale, et cet arrêt temporaire arrive à point.

« La pause va nous permettre de travailler défensivement, mais aussi physiquement afin de récupérer et de pouvoir mettre le même engagement du début à la fin des matchs », a précisé Sagna.