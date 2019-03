Plus d’accidents d’avion que la moyenne au Canada

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’énoncé

Avant de clouer au sol les avions Boeing 737 MAX 8 et 9, mercredi, le ministre des Transports Marc Garneau vantait depuis lundi la sécurité des transports aériens au Canada.

« Les statistiques démontrent clairement que les voyages en avion sont très sécuritaires au Canada », avait-il écrit sur Twitter, lundi, disant aussi ne pas hésiter à monter à bord de l’un de ces Boeing.

À ce moment, même si plusieurs pays avaient décidé de les interdire dans leur espace aérien, le ministre fédéral préférait continuer à « évaluer la situation ».

Les faits

Les voyages en avion sont-ils plus sécuritaires au Canada qu’ailleurs dans le monde ? Pas vraiment.

Selon les données mondiales de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), de 2008 à 2017, 5,5 accidents ont été enregistrés au Canada par million de départs de vols commerciaux réguliers.

C’est davantage que la moyenne mondiale, qui se chiffre à 3,4 accidents par million de départs pour les 10 dernières années.

Ces chiffres, qui ne sont qu’à titre indicatif, concernent les appareils d’une masse maximale d’au moins 5,7 tonnes au décollage, soit des avions d’environ 20 places ou plus. Un Airbus 220-100 a, par exemple, un poids d’au plus 60,8 tonnes lorsqu’il décolle et compte au maximum 135 voyageurs.

Il reste que cela demeure l’un des moyens de transport les plus sûrs au monde, 2017 ayant d’ailleurs été décernée « l’année la plus sécuritaire » par l’OACI avec un taux de 12,2 morts par milliard de passagers. L’organisation note une diminution générale du nombre d’accidents mortels et de décès depuis 10 ans.

Deux Boeing 737 MAX se sont écrasés depuis octobre : 189 personnes sont décédées en mer près de l’Indonésie en octobre, et 157 dimanche, en Éthiopie.