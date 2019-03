Pour des montagnes plus propres

Les plus beaux sommets du monde entier sont en train de se transformer en dépotoirs en haute altitude. Un nouvel organisme sans but lucratif québécois espère faire changer les choses. Rencontre avec les High Altitude Mountain Cleaners, qui préparent leur première expédition pour mars 2020.

« Ça a été un choc pour moi de me retrouver sur ce que l’on considère comme l’une des plus belles montagnes du monde et d’y constater une quantité dégueulasse de cochonneries. Au loin, on avait cette vue magnifique, mais, à nos pieds, une vraie poubelle », dit Éric Desrosiers, 40 ans, qui en était à sa première expédition majeure dans l’ascension de l’Ama Dablam en 2018.

« Et on avait intérêt à regarder où l’on posait nos pieds, sinon on était dans le m... », ajoute Dominic Asselin, guide alpin et fondateur d’Altitude Montagne.

Photo courtoisie, High Altitude Mountain Cleaners Incapable de rester insensible devant ce triste spectacle, la petite expédition commerciale de cinq personnes a improvisé une opération nettoyage. Trente kilos de déchets ont alors été rapatriés de la montagne de près de 7000 mètres du Népal.

Ce n’était pas suffisant aux yeux des deux alpinistes. Dominic Asselin et Éric Desrosiers, accompagnés d’Isabelle Losier et Christian Lévesque, retourneront à l’Ama Dablam en mars 2020 où ils prévoient retirer 1500 lb d’indésirables. Le quatuor a conséquemment monté sur pied l’organisme sans but lucratif High Altitude Mountain Cleaners — les nettoyeurs de montagne en haute altitude —, qui, par des actions concrètes, souhaite changer les mentalités en alpinisme.

Les limites de la conscience environnementale

Photo courtoisie, High Altitude Mountain Cleaners « Le problème, c’est la quête au sommet à tout prix. On a des gens qui se sont entraînés pendant des années et qui ont dépensé une fortune pour faire une expédition : ils veulent se rendre jusqu’au bout », dit Dominic Asselin.

Or, en altitude, lorsque l’oxygène se fait rare, chaque gramme en trop pèse beaucoup. Rapidement, l’effort de traîner ses déchets semble insurmontable et l’abandon de matériel désormais inutile, inévitable. « Tout le monde a une conscience environnementale... jusqu’à un certain point. Quand on est en situation où on est déjà au bout de nos limites, quand on a un objectif qu’on ne veut abandonner à aucun prix et quand tout petit effort supplémentaire nous semble démesuré — ce qui est le cas en haute montagne —, on fait ce qu’on fait, comme si la fin justifiait les moyens », déplore le guide alpin. Facile à imaginer, quand pour certaines personnes la distance entre deux poubelles en contexte urbain va influencer où se retrouvera l’emballage de leur barre tendre...

Le nouvel organisme sans but lucratif propose un examen de conscience dans le monde de l’alpinisme : est-ce que la quête d’un sommet est SI importante ? Et si on se rendait jusqu’à la limite de nos capacités... avant que la planète en paie le prix ?

« On ne doit plus se leurrer : l’exploration de sommets comme vocation de découvertes, c’est fini. Nos motivations pour grimper une montagne sont désormais personnelles, voire égoïstes — peut-être qu’on devrait ainsi valoriser davantage une ascension “zéro déchet” versus une énième conquête de sommets ? », donne comme réflexion Dominic Asselin.

« Ça ne se fait plus de lancer ses déchets de la fenêtre de la voiture. On souhaiterait qu’il y ait ce même constat en montagne : ça n’a plus de bon sens d’agir ainsi. La façon qu’on fait de l’alpinisme aujourd’hui n’est simplement plus viable », dit Christian Lévesque, qui sera responsable de documenter la première opération nettoyage de l’organisme.

Pourquoi nous ?

Le gouvernement népalais impose déjà des amendes aux expéditions guidées, si l’inventaire du matériel au départ et celui à l’arrivée ne concordent pas. « Cela se fait sur la bonne foi, sans vérification... », précise Dominic Asselin.

« C’est un peuple très accommodant, qui ne veut pas non plus perdre le tourisme alpin en imposant une législation trop stricte », ajoute Éric Desrosiers.

Pour le quatuor derrière High Altitude Mountain Cleaners, qui est en relation avec les autorités sur place, notre implication est cruciale. « Ce sont nous, les Occidentaux, qui sommes responsables de cette situation — on ne peut pas se sentir non concernés », dit Isabelle Losier, qui sera responsable de toute la logistique sur place pour descendre les 1500 lb de déchets — et les détruire.

« C’est leur problème, c’est leur job de le régler : on est toujours dans le rejet de nos responsabilités personnelles. Il est temps qu’on change notre mindset », ajoute Christian Lévesque. Et l’avantage de cibler le problème à la source — les mentalités —, c’est que celles-ci peuvent en faire du chemin. Jusqu’à 8000 mètres en altitude, mais aussi en haut du mont Saint-Hilaire — et si on considérait que nos efforts en valaient la peine ? Que nos montagnes tant prisées le méritaient ?

Les High Altitude Mountain Cleaners