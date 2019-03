Quelques trucs pour éviter le stress en voyage

Même quand on est un habitué, voyager s’accompagne toujours d’une dose de stress. Et si on avait oublié quelque chose d’important ? Et si on manquait son vol en raison du trafic ? Et si on ratait sa correspondance ? Voici quelques conseils.

1. Plusieurs compagnies ne donnent qu’une petite heure pour se déplacer entre deux vols. Si, par malheur, l’avion a un retard et que l’on est assis à l’arrière, il y a de fortes chances de rater son prochain vol, à moins d’être un champion de course à pied. Pour éviter cela, on exige au moins trois heures entre deux vols.

2. Si l’on voyage à l’étranger, s’inscrire auprès du gouvernement du Canada permet d’être contacté si jamais une situation d’urgence se présentait (inondation, tornade, etc.). Info : voyage.gc.ca

3. Faire son enregistrement en ligne 24 h à l’avance assure d’éviter les problèmes de survente et d’avoir une place à bord.

4. Photographier ses valises permet de les retracer plus facilement en cas de perte.

5. La plupart des compagnies d’aviation possèdent une application permettant d’être informé en temps réel de l’annulation ou du retard de son vol.

6. Détenir la carte Nexus rend son passage plus rapide à la sécurité. À noter que tous les membres d’un groupe doivent cependant aussi posséder cette carte.

7. Si on ne possède pas Nexus, on peut réserver son passage prioritaire à la ligne Secure Express (sauf à destination des États-Unis) 24 h à l’avance. Info : admtl.com

8. Dans son bagage de cabine, on place tout ce qui pourra nous rendre la vie plus agréable en vol (châle, oreiller, livre, etc.).

9. Pour un vol dans lequel il faut acheter ses repas, on apporte le sien (sandwich, salade), mais, attention, rien de liquide. On peut également acheter un prêt-à-emporter dès que l’on a passé la sécurité.

10. On porte des vêtements confortables et des multicouches, car la température varie souvent dans l’avion.

11. Pour les longs vols, on troque ses souliers ou ses bottes contre des bas chauds et une petite paire de pantoufles (d’hôtel), ce qui permet aux pieds de se relaxer.

12. Pour chasser le stress, rien ne vaut le sommeil. Comme la pressurisation déshydrate, on boit beaucoup d’eau et l’on évite le café, l’alcool et les aliments trop sucrés.