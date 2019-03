Taux hypothécaires stables : c’est encore le temps d’acheter

« Les gens ont tendance à dire que les maisons coûtent plus cher aujourd’hui, ce qui limite l’accès à la propriété. Or, le pouvoir d’achat des Québécois est resté sensiblement le même entre 1985 et aujourd’hui. En proportion du prix et des revenus des ménages, la part des mensualités est équivalente. La grosse différence réside dans la mise de fonds qui est maintenant exigée. Les taux hypothécaires ont amorcé leur baisse en même temps que les règles ont changé, ce qui est venu sauver la mise pour les acheteurs. »