Un grand chelem pour le Québécois Abraham Toro

Déjà impressionnant depuis le début du calendrier préparatoire des Astros de Houston, le Québécois Abraham Toro a réussi le plus payant des exploits au baseball, vendredi soir, en frappant un grand chelem.

Les coussins étaient tous occupés quand Toro, en sixième manche, a retroussé l’offrande du releveur Ryan Meisinger, des Cardinals de St. Louis, loin derrière la clôture du champ droit. Il a ainsi aidé les Astros à l’emporter 11 à 2 face aux Cards lors de ce match de la Ligue des pamplemousses.

Toro, qui a entamé cette rencontre au troisième but en défensive, a maintenant produit 12 points lors des matchs préparatoires. Il a conservé une moyenne au bâton de ,313, grâce à 10 coups sûrs en 32 présences officielles au marbre.

Âgé de 22 ans, le Québécois avait aussi réussi un circuit de deux points, le 28 février, dans un match contre les Marlins de Miami.

Une formation difficile à percer

Les performances de Toro forcent inévitablement les amateurs de baseball à se demander si celui-ci pourrait percer la formation des Astros en vue du début de la saison. Or, il faut savoir que le club de Houston est déjà bien nanti avec le joueur de troisième but Alex Bregman. Les Astros ont également une certaine profondeur aux extrêmités de l’avant-champ avec Yuli Gurriel et Aledmyz Diaz, entre autres.

Malgré ses prouesses, Toro devrait plutôt entamer la prochaine campagne avec les Hooks de Corpus Christi, au niveau AA.

En plus de Toro, il faut souligner qu’un autre joueur d’avant-champ des Astros, soit Nick Taneliu, a également profité des dernières semaines pour se mettre en valeur. Celui-ci a affiché une moyenne de ,343, totalisant quatre circuits et 13 points produits, depuis le début du calendrier préparatoire. Comme Toro, Taneliu fait bonne impression.